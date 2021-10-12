«Ребята вокруг нее крутились»: Анатолий Котенев вспомнил свои отношения с Ларисой Гузеевой

Как отметил актер, у актрисы было всегда много поклонников.

Актер Анатолий Котенев в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своих отношениях с актрисой Ларисой Гузеевой.

«Должен вас разочаровать, романа у нас не было. У нее было много поклонников без меня. Ребята вокруг нее крутились. Одесса, где мы вместе снимались. Там было много лихих парней. Я видел ее отношения с мужем. Она безумно красивая. Большого уровня звезда». Анатолий Котенев

Как отметил актер, ему нравились в те годы другие девушки.

«Столько соблазнов было в Одессе. Весна, первая клубника, море. Она делилась со мной своими отношениями с мужем. Вспоминала, как приготовила ему однажды ужин. Запах стоял на весь подъезд. Она взяла и выбросила к чертовой матери этот ужин, потому что муж опоздал домой. А запах в квартире остался. Он пришел довольный. А есть-то и нечего. Причем он стал искать еду, но, естественно, не нашел», — заметил Анатолий Котенев.

Напомним, что Анатолий Котенев и Лариса Гузеева сыграли вместе в знаменитом фильме «Секретный фарватер». Роли в этой картине принесли им всесоюзную известность.

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