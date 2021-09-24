«Я опять на стрессе»: Лариса Гузеева пожаловалась, что набрала лишний вес

62-летняя телеведущая, актриса Лариса Гузеева недавно стала героиней светских хроник. Звезда практически не дает интервью, а потому появление знаменитости в подобном проекте стало полной неожиданностью. За почти два часа беседы Гузеева сделала столько признаний и откровений, что впоследствии ей потребовалась помощь.

«Я опять на стрессе и опять набрала вес… Здесь место проверенное и я надеюсь, что за три с половиной дня меня обнулят и переформируют», — поделилась звезда.

Звезда «Жестокого романса» поспешила помочь себе сама. Она отправилась на экспресс-восстановление организма. Откуда вышла на связь с подписчиками микроблога и рассказала, что скоро вернется в строй.

На сколько именно килограммов поправилась артистка, она не сообщила.

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