«С дочерью – одно лицо»: Гузеева напомнила, как выглядела с челкой в юношеские годы

Ведущая «Давай поженимся» призналась, что всегда делала то, что хотела.

61-летняя ведущая «Давай поженимся» Лариса Гузеева предалась ностальгии и вспомнила, как выглядела с челкой в юношеские годы. Неоднократно актриса подмечала, что практически с детства имела бунтарский характер: Лариса никогда ни с кем не советовалась и многие вещи в жизни совершала согласно собственным убеждениям.

Привычка брать все в свои руки отражалась не только на карьере, но даже на внешнем виде артистки: так, однажды Гузеева решила отстричь себе челку, которая, к слову, ей была очень к лицу.

Снимком того времени знаменитость поспешила поделиться с фолловерами. На черно-белом кадре можно заметить горящие глаза начинающей актрисы – в 18 лет Лариса уже обучалась на втором курсе Ленинградского института театра, музыки и хореографии. Параллельно Гузеева подрабатывала моделью.

«Всегда шла по краю бритвы. Спасибо, Господи, что не оставляешь», — подписала фотографию из прошлого она.

Комментаторы же поспешили подметить: на снимке они угадывают черты лица 20-летней наследницы Гузеевой Ольги. «С дочерью – одно лицо», «Какая невероятная красавица», «Явно просматриваются дворянские черты», «Ангел», «Обожаем вас», «С такими внешними данными вы добились бы успеха при любом раскладе», — осыпали актрису комплиментами фолловеры.