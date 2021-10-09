Сколько знаменитости получают на заслуженном отдыхе

Не секрет, что артисты зарабатывают сильно больше львиной доли своих поклонников. А сколько они получают после завершения карьеры?

13 — 33 тыс. руб.

Самые низкие пенсии — у артистов, которые не получают никаких надбавок. 13 496 рублей — такая пенсия у 65-летнего юмориста Ефима Шифрина. А вот если бы артист был неработающим пенсионером, то получал бы 20 222 руб. Но у Шифрина — спектакли, съемки в кино, гастроли: «Пенсия у меня на книжке копится. Что еще с ней делать? Идет в общий счет трат. Прожить на такие деньги, понятное дело, в Москве невозможно».

Чуть больше — от 15 до 18 тыс. руб. — пенсия у телеведущих Розы Сябитовой и Регины Дубовицкой, у актеров Михаила Боярского и Андрея Урганта, актрисы Натальи Аринбасаровой, участников интеллектуальных телеигр Александра Друзя и Анатолия Вассермана. «Я никогда не отказывалась от помощи государства, но и не рассчитывала на нее. Конечно, кто-то живет на эти деньги, но я ценю комфорт. Ради этого работаю с 18 лет и буду работать, пока ноги таскают», — поделилась как-то с «Телепрограммой» Роза Сябитова.

У 57-летней певицы Лолиты по меркам ее поклонников выплата достойная: «Моя пенсия — 23 200 рублей. Нет ни званий, ни наград. Я категорический противник всего этого. Да, каждое звание или награда накидывает определенную сумму к пенсии, но мне этот претит. Я считаю, что Пугачева — последний человек, который заслуженно получил свои звания. И на ней надо было поставить точку. Остальным давать ордена и медали за выслугу лет».

Легенды телевидения Николай Дроздов и Дмитрий Дибров получают около 33 тыс. руб. Оба много работают — у Дмитрия трое маленьких детей, а Николай Николаевич помогает внукам.

48 — 54 тыс. руб.

В этой категории звезды-москвичи, которые получают столичную надбавку за звания заслуженных и народных артистов (СССР, РСФСР, РФ) в размере 30 тыс. руб.

«Моя пенсия чуть больше 17 тысяч рублей. Но еще наша московская надбавка за звания, в итоге выходит 47 тысяч с копейками», — рассказала нам Ангелина Вовк, которая продолжает много работать. На пенсию живет, а на зарплату путешествует.

От 48 до 55 тыс. руб. получают Лариса Гузеева, Елена Степаненко, Ирина Муравьева, Ирина Алферова, Елена Сафонова, Ирина Розанова, Елена Яковлева, Надежда Бабкина, Ирина Аллегрова, Лариса Долина, Борис Моисеев, Алла Пугачева.

60 — 70 тыс. руб.

Солиднее ежемесячные выплаты у звезд-орденоносцев: к базовой пенсии помимо надбавки за звания они получают еще одну доплату. Надбавка за ордена начисляется только неработающим артистам-пенсионерам. Среди полных кавалеров ордена «За заслуги перед Отечеством» — Никита Михалков, Юрий Соломин, Татьяна Доронина. Эта выплата привязана к базовому размеру соцпенсии, ее размер около 23 тыс. руб. Поэтому общий размер их пенсии в районе 70 тыс.

Александр Ширвиндт недавно сообщил, что по собственному желанию покидает должность худрука Театра сатиры, поэтому вскоре как неработающий полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» будет получать приличную надбавку.

Эдита Пьеха живет в Питере, где нет столичных надбавок за звание, но она имеет доплату за орден и за звание «Почетный шахтер» — в итоге набегает почти 60 тыс. руб. Такая же пенсия у москвички, народной артистки Ларисы Лужиной с учетом надбавки блокадницы.

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