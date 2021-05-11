«Что происходит с этим миром?»: звезды соболезнуют близким погибших детей и учителей в Казани

Во вторник, 11 мая, в казанской гимназии 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу по детям и учителям. По последним данным, число погибших увеличилось до 11 человек. Среди них девять детей, в больницах много раненых.

Эта трагедия не могла не ранить россиян. Знаменитости высказались о событиях в своих социальных сетях.

«Чудовищная трагедия сегодня произошла в родной Казани»

Одна из первых отреагировала на событие певица Алсу. Артистка отметила, что молится за семьи погибших. Она не понимает, откуда в людях взялось столько жестокости.

«Чудовищная трагедия сегодня произошла в родной Казани, унесшая жизни детей и взрослых.Что происходит с людьми? Понять нереально. Это бесчеловечно и непостижимо! Все мысли и молитвы о родных и близких пострадавших. Невозможно подобрать слова… Это был ведь обычный школьный мирный день… Боль…», — написала Алсу в своем аккаунте.

«Трагедия, потрясшая до глубины души!»

Максим Галкин также выразил слова соболезнования. Шоумен отметил, что был сильно потрясен случившимся.

«Глубокие соболезнования родным и близким погибших при нападении в казанской гимназии. Страшная трагедия, потрясшая до глубины души!», — отметил Галкин.

«В связи с трагическими событиями переношу выход сегодняшнего ролика»

Популярный блогер в Tik-Tok Дина Саева после теракта написала, что не будет выпускать новый ролик на своем YouTube-канале. Для 21-летней знаменитости ЧП в Казани отозвалось болью:

«Ребят, в связи с трагическими событиями переношу выход сегодняшнего ролика на моем канале. Произошла большая трагедия в Казани. Приношу свои соболезнования семьям погибших детей».

«Очень страшно»

Телеведущий Дмитрий Шепелев разместил в Stories личного микроблога кадры с места происшествия и добавил следующий комментарий:

«Стрельба в школе в Казани. Есть погибшие и раненые, в том числе дети».

Также экс-ведущий программы «Достояние Республики» отметил, что ему становится «очень страшно» после таких событий.

«Бедные детки»

Телеведущая Ксения Бородина призналась, что все утро следит за развитием событий в столице Татарстана. Мама двоих детей выразила свою поддержку жителям Казани, в частности семьям погибших.

«Восемь человек: семь детей и учительница погибли при стрельбе в казанской школе №175. Количество пострадавших увеличилось до 20 человек. Бедные детки, утром такие новости… Какой кошмар», — написала Бородина.

«Что происходит с этим миром?»

Не смогла молчать и модель Анастасия Решетова. Экс-возлюбленная шоумена Тимати оставила в Stories личного профиля эмодзи в виде зажженной свечи и добавила подпись «Татарстан». Также телеведущая упомянула об обострившемся конфликте между Палестиной и Израилем.

«Что происходит с этим миром? Где их сердца? Почему умирают невинные люди?», — возмутилась Решетова.

«Мои молитвы с вами»

Телеведущая Ольга Бузова обратилась к жителям Казани, чтобы показать свое неравнодушие. Артистка написала откровенное сообщение в одной из последних публикаций личного микроблога:

«Казань! Мое сердце разбито от жестокости случившегося сегодня. Как??? Как можно было врываться в школу и расстреливать ни в чем не повинных детей. Боже, в каком мире мы живем. Мои молитвы с каждой семьей, чей родной человек сегодня не вернется! Мои молитвы с каждой семьей, чей член семьи пострадал в этом бесчеловечном поступке».

«Пока мы не поймем — мы не сможем это прекратить»

Телеведущая Екатерина Стриженова опубликовала на своей странице видео-обращение главы Татарстана — Рустама Минниханова. Также Стриженова написала, что необходимо понять причины таких ужасающих поступков.

«Слова соболезнования и сочувствия родителям! Завтра в Казани день траура… Что заставило молодого человека взять оружие и пойти в школу расстреливать детей?! Пока мы не поймем — мы не сможем это прекратить», — заявила жена кинорежиссера Александра Стриженова.

Звезды продолжают публиковать слова соболезнования в своих аккаунтах. Агата Муцениеце, Татьяна Навка, Ксения Собчак и другие скорбят вместе со всей страной. Напомним, 12 мая в Татарстане объявили траурным днем.

Teleprogramma.pro приносит соболезнования родственникам погибших и пострадавших.

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