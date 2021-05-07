«Столько трагизма разыграть»: Ксения Бородина высказалась после экстренной операции Ольги Бузовой

Телеведущая дала понять, что не одобряет шума, который устраивают некоторые знаменитости из не выдающихся событий.

Ведущая реалити-шоу «Дом-2. Новая любовь» Ксения Бородина сейчас с семьей отдыхает в Дубае. Но, даже находясь далеко от Москвы, звезда держит руку на пульсе и высказывается по поводу резонансных событий.

Одно из таких — недавняя операция Ольги Бузовой, а точнее, шум, которым сопровождались экстренная госпитализация и хирургическое вмешательство поющей телеведущей. Ольга на сутки пропала из Instagram, вызвав дикий переполох среди своей многомиллионной армии поклонников. В окружении Бузовой от комментариев отказывались, чем только подливали масла в огонь волнений по поводу того, куда исчезла звезда. Как выяснилось, Ольга попала в больницу и перенесла операцию.

Ксения Бородина в сторис Instagram вдруг на этом фоне решила поговорить о хайпожорах. Уточнив на всякий случай, что она не такая.

«А еще так странно люди хайпуют на пустом месте. Наблюдаю за ними и в ужасе, как на пустом месте столько трагизма разыграть», — высказалась Ксения Бородина.

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