«9 Мая — это праздник!»: Стриженова поделилась мнением, как нужно отмечать День Победы

В День Победы российские звезды разделились на два лагеря. Пока одни восхищаются парадом и пишут в соцсетях поздравительные посты, другие признаются, что для них это грустный праздник. К примеру, популярные телеведущие Ксения Собчак и Дмитрий Шепелев высказались, что не поддерживают демонстрацию оружия в этот день — для них это скорбная дата.

Ответ своим коллегам дала Екатерина Стриженова.

«Нас пытаются втянуть в дискуссию о том , что, мол, нечего радоваться в этот день, столько людей погибло… — написала в Instagram 53-летняя ведущая «Доброго утра». — Точно знаю, что для ветеранов 9 Мая — это праздник! Да, со слезами на глазах, потому что не все дожили до этого счастливого дня, но все «приближали, как могли»!»

Стриженова напомнила, что в календаре есть День памяти и скорби — 22 июня, когда вспоминается горе, которое принесла Великая Отечественная война. А 9 мая, по ее мнению, следует радоваться и поздравлять друг друга с Победой: собираться за праздничными столами, перебирать фотографии, петь военные песни, вспоминать фронтовиков и запускать в небо салют.

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