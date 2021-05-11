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«Чудовищная трагедия»: Алсу прокомментировала нападение на школу в ее родной Казани

Восемь человек скончались на месте трагедии.

«Чудовищная трагедия»: Алсу прокомментировала нападение на школу в ее родной Казани
Алсу. Фото: instagram.com/alsou_a/

Семь детей и одна учительница умерли в результате обстрела школы № 175 в Казани 11 мая. Об этом сообщили в «Комсомольской правде».

В МВД, по данным издания, подтвердили, что один нападавший задержан, второй, ликвидирован. В настоящий момент во всех школах столицы Татарстана отменены занятия, введен особый режим КТО (контртеррористической операции).

175 школа в Казани
Школьники были в истерике от выстрелов и взрывов. Фото: предоставлено КП

Певица Алсу, которая родом из Казани, одной из первых отреагировала на терракт.

«Чудовищная трагедия сегодня произошла в родной Казани, унесшая жизни детей и взрослых. Что происходит с людьми? Понять нереально. Это бесчеловечно и непостижимо! Все мысли и молитвы о родных и близких пострадавших. Невозможно подобрать слова… Это был ведь обычный школьный мирный день… Боль…» — написала она в личном блоге.

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