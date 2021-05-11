«Чудовищная трагедия»: Алсу прокомментировала нападение на школу в ее родной Казани

Восемь человек скончались на месте трагедии.

Семь детей и одна учительница умерли в результате обстрела школы № 175 в Казани 11 мая. Об этом сообщили в «Комсомольской правде».

В МВД, по данным издания, подтвердили, что один нападавший задержан, второй, ликвидирован. В настоящий момент во всех школах столицы Татарстана отменены занятия, введен особый режим КТО (контртеррористической операции).

Певица Алсу, которая родом из Казани, одной из первых отреагировала на терракт.

«Чудовищная трагедия сегодня произошла в родной Казани, унесшая жизни детей и взрослых. Что происходит с людьми? Понять нереально. Это бесчеловечно и непостижимо! Все мысли и молитвы о родных и близких пострадавших. Невозможно подобрать слова… Это был ведь обычный школьный мирный день… Боль…» — написала она в личном блоге.

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