«Для меня это день грусти»: Дмитрий Шепелев не испытал праздничного настроения 9 Мая

9 мая популярный телеведущий Дмитрий Шепелев выложил в Instagram ролик, снятый им из окна. Мужчина запечатлел, как по небу летят самолеты военного парада, оставляя за собой цвета российского триколора, а за кадром его сын Платон говорит: «Красиво очень».

Однако у звездного отца настроение в День Победы оказалось далеко не праздничное.

«Для меня это день грусти. Я всегда считал, что он должен быть напоминанием об ужасах войны, предостережением «больше никогда» и днем памяти человеческого мужества и памяти миллионов погибших. И вот с демонстрацией военной мощи, которая только подчеркивает готовность к войне, у меня это никак не сочетается», — признался Дмитрий, подчеркнув, что 9 Мая — это, бесспорно, великий день.

Позже он запустил опрос в «сториз»: с каким чувством люди встречают День Победы. 69% подписчиков ведущего ответили, что с гордостью, и 31% — с сожалением.

Добавим, что многие звезды в этот день рассуждают о том, какие чувства стоит испытывать в данный праздник. Любопытное мнение высказал один из участников группы Little Big Антон Лиссов.

«Мне кажется, что здесь просто дело в формулировке. Надо правильно расставить ударения и не будет никаких споров, — написал певец в Instagram. — Это не мы победили. Это они победили. Это их праздник. И для них в этот день закончилась эта страшная война. А если так, то не надо спорить. Сегодня есть место и скорби, и радости».

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