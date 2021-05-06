«По законам военного времени – расстрелять»: Лоза, Лещенко и Винокур осудили Саеву, поздравившую ветеранов за деньги

Артисты рассказали Teleprogramma.pro, как относятся к платным поздравлениям с 9 Мая, и доводилось ли им выступать на этом празднике за деньги.

Общественность обсуждает признание 21-летней звезды Тик-Тока Дины Саевой в интервью телеведущей Ксении Собчак. Так, Дина рассказала, что в своем блоге поздравила ветеранов с Днем Победы за 200 тысяч рублей. Эту сумму, которую ей заплатили в рамках рекламного заказа, юная блогерша назвала сущими копейками. Небрежно брошенная фраза о «копейках» задела многих пользователей Интернета.

Нормально ли брать деньги за поздравление со священным праздником? С этим вопросом Teleprogramma.pro обратилась к артистам старшего поколения.

Лев Лещенко: «Эта тема должна будоражить души и сердца, а не карманы»

«Понимаете, наверное, это ненормально. Но она же не просила эти деньги. К сожалению, я не знаю этой системы, как работает TikTok. Вообще, это та тема, которая должна будоражить сердца и души, а не карманы», — поясняет известный певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко.

— Лев Валерьянович, а вам когда-нибудь доводилось выступать перед ветеранами платно?

— Все концерты на Красной площади проходят как акт благотворительности. У нашего поколения совершенно другое отношение к этому празднику. Поэтому мы считаем, что это не коммерческая история.

— А что делать, чтобы отношение молодежи к священному празднику поменялось?

— Это можно воспитать только в семье. Рассуждение на эту тему очень серьезное. И от него нельзя отделаться двумя словами. Раньше нас воспитывала школа, семья, общество, а сейчас все идет через Интернет. Если в семье нормальное отношение, чтут традиции, хранят память о том событии, которое нам подарило жизнь, то таких вопросов не возникает.

В Ставрополе я вошел в жюри фестиваля «Солдатский конверт». Приехали 26 исполнителей из разных городов России, причем совершенно бескорыстно. Некоторые люди относятся к этому вопросу с душевным трепетом, а другие воспринимают все иначе, и мы не можем их заставлять думать по-другому.

Сейчас другое время, и каждый делает свой выбор. Но я думаю, что семья и школа должны работать в этом направлении, но, к сожалению, все складывается не так.

Юрий Лоза: «TikTok – это дураковаляние, за которое платят деньги»

Певец Юрий Лоза полагает, что не стоит говорить только о Дине Саевой, а нужно копать глубже. Задуматься над тем, нужно ли вообще было это поздравление, размещенное в TikTok, ветеранам? Или же это ролик для галочки? Тут, скорее, все вопросы – к заказчикам.

«Есть другая сторона этого дела. Вы думаете, что ветераны смотрят TikTok? Тогда кого она поздравляла? Как можно поздравлять ветеранов за деньги или без денег, если они не смотрят TikTok? Они и понятия не имеют, что это такое. Поэтому это все какая-то бутафория. Если хотите поздравить ветеранов, то сделайте это так, чтобы они увидели это поздравление. Поздравьте их по телевидению, лично, напишите им, но они будут смотреть TikTok. Поэтому все эти поздравления не имеют ни малейшего смысла ни за деньги, ни без них, — рассуждает Юрий Лоза. Однажды меня пригласили на программу с участием блогера, который зарабатывает больше всех, и он там корчил рожи. Когда человек корчит рожи, потом у него набирается куча последователей, которые начинают делать так же. И так со временем ты становишься популярным и много зарабатываешь. Но когда придет время, и дети спросят: «Папа, а что ты делал? Ты что, покажешь свои рожи?» Это не то действие, которое можно вообще обсуждать. Тик-Ток не имеет никакой подоплеки и отношения к творчеству, чему-то серьезному, важному, нужному. Это просто дураковаляние, за которое платят деньги. Какие могут быть разговоры, если это все так несерьезно и никому не надо?»

— А вам самому приходилось выступать с платными концертами в День Победы?

— Знаете, есть люди, которые просто хотят сделать ветеранам приятное. Поэтому они зовут их на концерт, покупают подарки, арендуют зал, аппаратуру, приглашают артистов, людей из правительства, из властных структур, говорят ветеранам хорошие слова. Сколько таких мероприятий я отработал!

В такие дни у артистов много работы и им нужно платить своим музыкантам. Поэтому артист не возьмет деньги в том случае, если устроил все сам.

Однажды я самостоятельно организовывал благотворительный фестиваль. Договаривался по поводу аппаратуры, приглашал людей, оплачивал дорогу, устраивал банкет. В таком случае я выступаю как организатор. И если мне кто-то скажет, что: «Я с удовольствием к тебе приеду, но нужно заплатить моим музыкантам», то я соглашусь на это. Поэтому здесь все зависит только от организаторов. Некоторые артисты просто не в состоянии работать бесплатно.

Если же я объявлю о своей готовности работать благотворительно, то мне предложат проводить по 80 концертов в день. Все-таки приглашение артиста – это событие, нужно сорвать его с места. Музыкант же не просто пришел и сразу начал петь, нужна определенная подготовка, саундчек, необходимо гримироваться, настраиваться. Какое-то время занимает и дорога. Это все связано с тратами, которые ложатся на организаторов, желающих сделать подарок своим ветеранам.

Владимир Винокур: «У кого же поднимется взять деньги с ветеранов?!»

Насколько правильно поздравлять наших защитников за деньги? Известный певец, юморист, народный артист РСФСР Владимир Винокур ответил на этот вопрос и в шутку, и всерьез.

«По законам военного времени – расстрелять, в мирное — лишить возможности профессионально заниматься своим делом», — прокомментировал артист.

— Владимир Натанович, а вам когда-нибудь приходилось выступать перед победителями Великой Отечественной войны за гонорар?



— 9 Мая петь для ветеранов за деньги – никогда в жизни. Это все были благотворительные концерты. У кого же поднимется рука взять деньги?!

— Как нужно воспитывать нашу молодежь, чтобы таких вопросов вообще не возникало?

— В этом и вся беда. Я удивляюсь, что сегодня появляются такие люди, которые могут решиться брать с ветеранов деньги за поздравление с 9 мая. Это самое страшное, что может быть. Преступление века.

А Teleprogramma.pro поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы!

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