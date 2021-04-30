«Тимати выбрал тебя, да?»: Анастасия Решетова запечатлелась в белоснежном платье невесты и оставила тайное послание

В одной из последних публикаций личного микроблога бывшей возлюбленной шоумена Тимати — Анастасии Решетовой — появилась фотография знаменитости в струящемся платье кипенно-белого цвета. Примечательно, что наряд был похож на свадебный.

Поклонники молодой мамочки удивились такому появлению Анастасии. Тем более, что модель оставила загадочную подпись в комментариях под кадром. Решетова поставила эмодзи в виде алой розы. Напомним, именно этот цветок является символом проекта «Холостяк» на ТНТ.

Фанаты Анастасии помнят, что финал шоу с бывшим избранником Решетовой в главной роли уже не за горами. А такое послание от девушки и свадебное платье стали поводом для новых подозрений насчет воссоединения пары.

«Самая лучшая пара — Тимати и Настя», «Финал очевиден», «Ты красивая такая, я в шоке», «Еще одна интриганка со смайликом увядающей розы. Посыл холостяку?», ««Победительница» Холостяка», «Красивая! Непонятно, как можно потерять такую женщину», «Настя в этом платье появится в последней серии «Холостяка»», — озвучили свои догадки подписчики Анастасии в комментариях под фото.

Кстати, само платье Решетовой было выполнено из белоснежной воздушной ткани. Наряд аккуратно подчеркнул тонкую талию знаменитости и декольте.

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