«Кто – друг, а кто – никто»: Бузова сделала новое заявление

Ольга Бузова попала в больницу 5 мая. После перенесенной операции она вышла на связь со своими фанатами в микроблоге, где рассказывала о том, как восстанавливается после наркоза. После появилась на свежих кадрах с перебинтованными ногами. А накануне ее выписали. В своем Instagram звезда сделала новое заявление.

«В последнюю неделю я поняла, кто друг, а кто – никто в моей жизни. Кто писал, звонил и пытался помочь, а кто толко раздавал комментарии в СМИ… Болезней пустяковых не бывает. Наркоза безопасного не бывает. Простите, но вот такой у меня организм. На что «люди» только не готовы, чтобы словить ежеминутный хайп. В чем только меня не обвиняли, что только не придумывали…», — написала Бузова.

Причину госпитализации Ольга до сих пор не называет. Напомним, ранее за телеведущую в своих публикациях заступились Филипп Киркоров и певица Слава.

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