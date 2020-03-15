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По-зимнему: Бузова вышла на прогулку в глянцевом пуховике, заправив брюки в носки

Поющая телеведущая старается не отставать от модных тенденций.

По-зимнему: Бузова вышла на прогулку в глянцевом пуховике, заправив брюки в носки
Ольга Бузова (Фото: Globallookpress.com)

Ведущая проекта «Дома-2» Ольга Бузова не скрывает, как медийная личность она тщательно следит за своим имиджем. Об этом знаменитость рассказала во время пресс-завтрака, на котором также присутствовал и Арман Давлетяров. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, экс-супруга футболиста Дмитрия Тарасова впервые станет ведущей ежегодной национальной премии Муз-ТВ. Компанию Бузовой составят: Максима Галкин, Ксения Собчак и Александр Ревва.

Позже информацию о том, что ее не пригласили вести церемонию прокомментировала 48-летняя Лера Кудрявцева. Все произошедшее супруга хоккеиста Игоря Макарова назвала «подлостью», заявив, что никто не потрудился предупредить ее об этом заранее.

Телеведущая Ольга Бузова
Ольга Бузова обновила гардероб глянцевым белым пуховиком (Фото: Instagram.com/buzova86)

Ольга подметила, что ей уже приходилось работать в прямом эфире. По этой причине телеведущая уверена, что она справится с возложенной на нее миссией. Бузова уточнила, что не боится возможного «троллинга» Ксении Собчак.

Говоря о моде, поющая телеведущая заверила, что всегда тщательно готовится к каждому концерту и выходу в свет, независимо оттого, где ей предстоит появиться на красной дорожке или на мероприятии в небольшом городке. К слову, на прогулку экс-супруга футболиста Дмитрия Тарасова отправилась в актуальном белом глянцевом пуховике и спортивном костюме. Образ светской львицы дополнили кроссовки, кепка и теплые носки, которые телеведущая надела поверх брюк.

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