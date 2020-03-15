По-зимнему: Бузова вышла на прогулку в глянцевом пуховике, заправив брюки в носки

Ведущая проекта «Дома-2» Ольга Бузова не скрывает, как медийная личность она тщательно следит за своим имиджем. Об этом знаменитость рассказала во время пресс-завтрака, на котором также присутствовал и Арман Давлетяров. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, экс-супруга футболиста Дмитрия Тарасова впервые станет ведущей ежегодной национальной премии Муз-ТВ. Компанию Бузовой составят: Максима Галкин, Ксения Собчак и Александр Ревва.

Позже информацию о том, что ее не пригласили вести церемонию прокомментировала 48-летняя Лера Кудрявцева. Все произошедшее супруга хоккеиста Игоря Макарова назвала «подлостью», заявив, что никто не потрудился предупредить ее об этом заранее.

Ольга подметила, что ей уже приходилось работать в прямом эфире. По этой причине телеведущая уверена, что она справится с возложенной на нее миссией. Бузова уточнила, что не боится возможного «троллинга» Ксении Собчак.

Говоря о моде, поющая телеведущая заверила, что всегда тщательно готовится к каждому концерту и выходу в свет, независимо оттого, где ей предстоит появиться на красной дорожке или на мероприятии в небольшом городке. К слову, на прогулку экс-супруга футболиста Дмитрия Тарасова отправилась в актуальном белом глянцевом пуховике и спортивном костюме. Образ светской львицы дополнили кроссовки, кепка и теплые носки, которые телеведущая надела поверх брюк.