В маске от-кутюр: 38-летняя Водянова прикрыла лицо дизайнерским аксессуаром

Как уже писал портал Teleprogramma.pro, Наталья Водянова и Антуан Арно перестали скрывать от поклонников тот факт, что они решили обручиться. Французский бизнесмен подарил избраннице заветное кольцо, заверив ее в искренности своих чувств и серьезности намерений. К слову, пара воспитывает двух общих сыновей: пятилетнего Максима и трехлетнего Романа.

На личной страничке в Instagram модель опубликовала понравившийся ей портретный снимок. В кадре знаменитость прикрыла нижнюю часть лица, в частности нос и губы, дизайнерским аксессуаром — полупрозрачной маской, сделав акцент на глаза.

Фото Водяновой не оставил без внимания и Антуан Арно, он прокомментировал снимок своей второй половинки.

«Это может быть первый раз, когда я увидел тебя», — обратился к Наталье отец ее младших детей. «Один из самых сильных взглядов!» — вторит французскому бизнесмену журналист и фотограф Герман Ларкин. «Я хочу такую!» — добавила Любовь Толкалина, по достоинству оценив дизайнерский аксессуар модели.

К слову, в союзе с британским аристократом Джастином Портманом манекенщица родила трех старших отпрысков: сына Лукаса, ему восемнадцать лет, дочь Неву, ей тринадцать, и Виктора, ему двенадцать лет.

В одном из интервью знаменитость поделилась воспоминаниями о бывшем муже. Так, Наталья заверила, что, когда они только познакомились с Джастином, он намекал ей, что она не обязана доедать каждое поданное блюдо к их столу в ресторане до последней крошки. Но, как говорит сама Водянова, после своего полуголодного детства она никак не могла остановиться. Ей все казалось необыкновенно вкусным.