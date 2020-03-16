«Время зря не теряем»: невестка Орбакайте проводит карантин на бывшей даче Пугачевой

Жена солиста группы Multiverse Никиты Преснякова на время карантина решила уехать на бывшую дачу Аллы Борисовны. Судя по геолокации в Instagram 23-летней Алены Красновой, она проводит мартовские каникулы на Истре. Сама примадонна отечественного шоу-бизнеса еще до появления двойняшек Гарри и Лизы переехала в подмосковную деревню Грязь. Место для постройки семейного гнездышка выбрал шоумен Максим Галкин.

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По словам телеведущего, его не раз спрашивали о том, зачем он построил такой большой замок. Супруг певицы признался, что в их с Аллой Борисовной доме найдется комната как для близких, так и для друзей, решивших приехать в гости с ночевкой.

Невестка Орбакайте подметила, что начинает скучать по уединенным прогулкам, отдыху на свежем воздухе и романтическим вечерам с Никитой, когда они с возлюбленным долгое время не приезжают на бывшую дачу Примадонны. По словам модели, пребывая на карантине они нашли, чем занять свободное время.

Так, Алена приняла участие в новой тематической фотосессии, воспользовавшись имеющимся в доме реквизитом. Для себя Краснова выбрала наряд в стиле 90-х. Возлюбленная музыканта облачилась в кожаную куртку, джинсы с высокой посадкой, дополнив образ повязкой для волос.