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«Включите свой мозг»: Рудковская на карантине оправдала сына после похода в кино

Супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко заявила, что их близкие не обязаны сидеть вместе с ней дома.

«Включите свой мозг»: Рудковская на карантине оправдала сына после похода в кино
Яна Рудковская с сыном Сашей Плющенко (Фото: Globallookpress.com)

Семилетний Саша Плющенко вместе с Димой Биланом сходил на премьерный показ анимационного фильма «Тролли. Мировой тур». На красной дорожке наследник музыкального продюсера позировал в компании бывшего наставника вокального проекта «Голос» и выпускницы «Фабрики звезд» Полины Гагариной.

Ранее 45-летняя Яна Рудковская сообщила о том, что она намерена ближайшие две недели провести на добровольном карантине. Находясь дома, бизнесвумен не видит причин для того, чтобы держать около себя Гном Гномыча.

Яна спокойно отпустила сынишку вместе с Биланом в один из столичных кинотеатров. Позже прочитав нелицеприятные комментарии в адрес своей семьи, музыкальный продюсер опубликовала свежий пост, ответив на слова хейтеров.

Так, Рудковская посоветовала всем недовольным ознакомиться с рекомендациями штаба Москвы по коронавирусу, добавив соответствующую ссылку в stories. Бизнесвумен уточнила, что она добровольно села на карантин после того, как вернулась из Франции.

При этом Яна напомнила, что ее близкие, включая мужа и семилетнего сына, не обязаны находиться дома, не имея возможности выйти на улицу.

Музыкальыйн продюсер Яна Рудковская вступилась за сына Сашу Плющенко после похода в кино
Сын Яны Рудковской Саша Плющенко. Фото: Instagram.com/rudkovskayaofficial

Возлюбленная Евгения Плющенко заверила, что буквально через три дня она сама сможет беспрепятственно посещать светские мероприятия, видеться с друзьями и заниматься неотложными делами, связанными с ее работой.

«Мои близкие не должны сидеть на карантине вместе со мной, а мы все должны соблюдать определенные правила! Прежде чем писать, что наш ребенок заразный и ходит по мультикам и тренировкам, немного включите свой мозг. Москва живет такой же жизнью! Пробки, люди ходят по магазинам и праздникам, кинотеатрам, живут полноценной жизнью и слава Богу! И я буду жить, мой карантин заканчивается через три дня», — добавила Яна.

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