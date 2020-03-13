«Включите свой мозг»: Рудковская на карантине оправдала сына после похода в кино

Семилетний Саша Плющенко вместе с Димой Биланом сходил на премьерный показ анимационного фильма «Тролли. Мировой тур». На красной дорожке наследник музыкального продюсера позировал в компании бывшего наставника вокального проекта «Голос» и выпускницы «Фабрики звезд» Полины Гагариной.
Ранее 45-летняя Яна Рудковская сообщила о том, что она намерена ближайшие две недели провести на добровольном карантине. Находясь дома, бизнесвумен не видит причин для того, чтобы держать около себя Гном Гномыча.
Яна спокойно отпустила сынишку вместе с Биланом в один из столичных кинотеатров. Позже прочитав нелицеприятные комментарии в адрес своей семьи, музыкальный продюсер опубликовала свежий пост, ответив на слова хейтеров.
Так, Рудковская посоветовала всем недовольным ознакомиться с рекомендациями штаба Москвы по коронавирусу, добавив соответствующую ссылку в stories. Бизнесвумен уточнила, что она добровольно села на карантин после того, как вернулась из Франции.
При этом Яна напомнила, что ее близкие, включая мужа и семилетнего сына, не обязаны находиться дома, не имея возможности выйти на улицу.
Возлюбленная Евгения Плющенко заверила, что буквально через три дня она сама сможет беспрепятственно посещать светские мероприятия, видеться с друзьями и заниматься неотложными делами, связанными с ее работой.
«Мои близкие не должны сидеть на карантине вместе со мной, а мы все должны соблюдать определенные правила! Прежде чем писать, что наш ребенок заразный и ходит по мультикам и тренировкам, немного включите свой мозг. Москва живет такой же жизнью! Пробки, люди ходят по магазинам и праздникам, кинотеатрам, живут полноценной жизнью и слава Богу! И я буду жить, мой карантин заканчивается через три дня», — добавила Яна.