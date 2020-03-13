На страже здоровья: Мерьем Узерли путешествует в маске и защитных перчатках

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» не пренебрегает мерами предосторожности в связи с коронавирусом.

36-летняя Мерьем Узерли ведет активный образ жизни. Актрису из турецкого сериала «Великолепный век» можно увидеть на различных светских мероприятиях, модных показах и дефиле, а также кинофестивалях. В связи с частыми разъездами партнерша Халита Эргенча вынуждена предпринимать меры предосторожности из-за коронавируса. Так, при посаде на самолет знаменитость предусмотрительно надела маску с клапаном и защитные одноразовые перчатки.

«Поменяла перчатки прямо перед тем, как сделать это фото. Все нормально! Но, пожалуйста, не дотрагивайтесь руками до лица», — сообщила Узерли.

К слову, в маске во время поездки в Париж была вынуждена ходить и 45-летняя Яна Рудковская. Музыкальный продюсер не смогла отказаться от запланированного визита во Францию. При этом, вернувшись домой, супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко сообщила о том, что она села на добровольный двухнедельный карантин.

Несмотря на это, бизнесвумен продолжала работать из дома. По словам Яны, она соблюдала все правила гигиены. Мыла руки, проветривала помещения и ела из индивидуальной посуды. Кроме того, музыкальный продюсер порядка трех раз в день измеряла температуру.

К слову, Мерьем Узерли воспитывает шестилетнюю дочку Лару. Несмотря на частые разъезды, партнерша Халита Эргенча старается не брать с собой в поездки наследницу. В турецком сериале «Великолепный век» актриса снималась вместе с Нур Феттахоглу, Пелин Карахан, Бураком Озчивитом и многими другими.