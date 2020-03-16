Врач-вирусолог высказался о том, пойдет ли пандемия на спад с приходом лета

В эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro врач-вирусолог Дмитрий Львов прокомментировал информацию о том, что коронавирус нового типа COVID-19 якобы погибает при температуре +26 градусов. По словам заведующего кафедры вирусологии в 1-м МГМУ им. Сеченова, при таких температурных показателях вирус будет активен порядка двух дней, после чего действительно, погибнет. Однако стоит помнить, чем ниже температура, тем лучше себя ощущает и вирус. Идеальная среда для него, как бы странно это не звучало — космос, потому, что там очень холодно.

Несмотря на то, что коронавирус нового типа COVID-19 явно не переносит жару, пока сложно говорить о том, пойдет ли пандемия на спад с приходом долгожданного лета. Скорее всего, никакого положительного эффекта ждать не придется. Так как зачастую пандемия часто возникает и в летнее время года. Грипп и вирус, к сожалению, могут циркулировать в любой из сезонов, вне зависимо от температурных показателей.

При этом врач-вирусолог посоветовал россиянам придерживаться карантина, как это делают китайцы. К слову, как уже писал сайт Teleprogramma.pro, после поездки во Францию на домашний карантин села 45-летняя Яна Рудковская. Музыкальный продюсер заверила, что она соблюдает все правила гигиены: часто моет руки, проветривает комнаты и есть из индивидуальной посуды.

Ко всему прочему, трижды в день супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко меряет температуру. Некоторые предпочитают носить защитные маски, в их числе: певица Жасмин, Мария Миронова, Ольга Бузова, Стефания Маликова, Эмма Малинина и многие другие.

Справка Teleprogramma.pro

Дмитрий Львов — советский и российский вирусолог, директор Института вирусологии им. Ивановского РАМН. С 1979 года активно занимался проблемами вирусных гепатитов. При его непосредственном участии в Ташкенте был организован филиал Института вирусологии им. Ивановского, который в дальнейшем выделился в самостоятельный Институт.