Почему Пэрис Хилтон, Наташа Королева, Маша Распутина и другие звезды «застряли» в детстве 

А как иначе объяснить весь этот антураж «маленькой принцессы» — обилие розового цвета, блестки, торт, как у 5-летней девочки, море роз и даже кукла Барби.

Вы думаете, только этой светской львице свойственно забывать о возрасте? Давайте посмотрим, как одеваются наши звезды в почтенном возрасте, упорно считающие себя юными девушками.

Лера Кудрявцева – 48 лет: сердечки и воротнички

Непреодолимая тяга к розовому цвету, платьям с сердечками и школьным воротничкам прослеживается и в образах Леры Кудрявцевой. Впрочем, фигурка у нее и впрямь девичья…

Мы попросили прокомментировать образы наших героинь Ольгу Трофимову – профессионального имидж-стилиста, персонального стилиста, шоппера, преподавателя учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы которой составляет свыше 10 лет:

— Я не могу сказать, что Лера «застряла» в детстве. Все ее платья являются дизайнерскими, все они очень актуальны – и цветовое решение, и круглые воротники, и определенные принты – сердца, например, и другие игривые, я бы так сказала, элементы. Они помогают не относиться к одежде слишком серьезно.

Лера одевается уместно для теледивы, в одной стилистике, соблюдает имидж, а в жизни ее одежда гораздо проще. Формы у нее роскошные, носить мини можно не задумываясь!

Анастасия Волочкова – 44 года: угги и пачки

Вечная девочка Анастасия Волочкова – кружева, розовые юбочки, легкомысленные цветочки. А еще – эти угги. Без них – никуда.

Мнение стилиста Ольги Трофимовой:

— Это, конечно, просто абсурд, а не образы… Все очень неграмотно, вульгарно. Достоинства фигуры не подчеркнуты, а, наоборот, в глаза бросаются недостатки. При статусе прима-балерины Анастасии Волочковой было бы к лицу вести себя более сдержанно, в стиле леди. Тем более – у нее растет дочка.

Елена Захарова – 44 года: мини, мини…

Актриса Елена Захарова давно уже «перевалила» за 40-летний рубеж, однако предпочитает по-прежнему одеваться в «девочковом» стиле – мини-юбочки, мини-платья, шорты, кружева и воланы. А ей идет, между прочим!

Мнение стилиста Ольги Трофимовой:

— У Елены Захаровой – образ «хорошей девочки». Наряды она подбирает очень осторожно. У нее все скромно, сдержанно, при этом – яркие цвета. На фото, которые я увидела, в основном – пляжная тематика. Очень актуально, все в меру. Словом – все очень неплохо!

Лолита Милявская – 56 лет: сорванец с «перцем»

Лолите, по мнению многих зрителей, не стоило бы настолько откровенно одеваться для выступлений на сцене. Может быть, она берет пример с «вечно молодой» Мадонны? Но, будем честны: у Мадонны и фигура получше, и наряды не настолько вызывающие.

Мнение стилиста Ольги Трофимовой:

— Лолита нам подкидывает «перца» в образах. Она любит выделяться и умело это продвигает. Лолита – дама без комплексов, и она использует этот имидж в своих образах. К сожалению, это не всегда получается эстетично и красиво.

Но в рамках ее имиджа – это нормально, хотя и смотрится не всегда «вкусно». Ей нужно больше обыгрывать линию талии, и все будет получаться намного лучше.

Маша Распутина – 55 лет: кукла Барби?

Стиль певицы Маши Распутиной известен всем: ультра-мини, откровенное декольте, цветы в волосах, обилие розового цвета, малиновая помада. Кукла Барби? Пожалуй, только уж больно взрослая… Вам это кажется вульгарным? А вот многие подписчики – в восторге, они засыпают Машу комплиментами.

Мнение стилиста Ольги Трофимовой:

— Маша Распутина старается выбирать игривые образы. В рамках сцены это допустимо. Она любит и на мероприятиях появляться одетой по-цыгански – обилие роз в волосах, рюши… Образы получаются перегруженными и стилистически непродуманными. Маше хорошо бы пересмотреть способы подачи себя и своих образов.

Яна Рудковская – 45 лет: вечная принцесса

Яне Рудковской, похоже, трудно выйти из образа диснеевской принцессы – почти на всех светских мероприятиях она появляется в роскошных платьях с корсетами и пышными юбками. Красиво, что тут говорить. Не наигралась в куклы? Или продолжает верить в сказки?

Мнение стилиста Ольги Трофимовой:

— Яна Рудковская по подаче себя напоминает Леру Кудрявцеву. Такие же короткие платья, завышенная линия талии, рукава-фонарики, – такая игра в девочку. Сейчас как раз такой возраст, когда хочется еще успеть такое примерить. Как Лера, так и Яна – девушки медийные.

В рамках посещения мероприятий и при таких фигурах – это допустимо и смотрится неплохо. Яна умело использует для создания образов и макси, и миди… А короткие платья она надевает потому, что это очень нравится Евгению Плющенко.

Наташа Королева – 46 лет: бюст вперед

Кажется, со времен «Желтых тюльпанов» Наташа Королева нисколько не повзрослела, оставаясь все той же юной задорной девчонкой. По крайней мере – в душе. Это видно по нарядам – но не только: улыбка у Наташи осталась прежней, да и блеск в глазах не исчез.

Мнение стилиста Ольги Трофимовой:

— Наша шикарная «дивчина» Наташа Королева знает свой цветотип и попадает в него. А вот по фасонам – не всегда. Объемный бюст она любит подчеркивать с помощью декольте, но иногда это смотрится перегруженно и вульгарно.

Мне нравятся не все ее наряды. Наташа любит принты – горошек, вишенки, преподносит себя как «свою девчонку», из народа, не разделяя сценический образ и повседневную жизнь.

И в заключение – мнение стилиста о манере одеваться Пэрис Хилтон:

— В ее возрасте, конечно, уже не принято так одеваться, как она любит иногда. Это в ней «шалит» ее внутренний ребенок. Видимо, нужно с психологом поработать. Одно дело – когда этот «ребенок» проявляется в рамках вечеринки, а другое – когда это постоянно. Она и в самом деле застряла в детстве. Понятно, что в Америке непопулярны ранние браки и рождение детей… Но, глядя на Пэрис, возникает мысль о том, что она находится в сложной ситуации – веселится, дурачится, как подросток, и ей это нравится. Но это уже не по возрасту.

А как вы думаете – необходимо всегда одеваться соответственно возрасту или каждая женщина имеет право носить то, что по вкусу, независимо от года рождения?

Справка Teleprogramma.pro



Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист с опытом работы в фэшн-индустрии более 10 лет, является персональным стилистом и шоппером, преподает в учебном центре «Бьюти Поинт».