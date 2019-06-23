Маша Распутина возобновляет сотрудничество с композитором Игорем Матетой

Певица Маша Распутина в Instagram рассказала, что возобновляет сотрудничество с известным российским композитором Игорем Матетой. Ранее звезды уже работали вместе и записывали песни, которые становились хитами.

«Давно не виделись с Игорем, но мы встретились, и я очень рада. У нас столько шедевров: «Играй, музыкант», «Ты меня не буди» и много других», — сказала Маша Распутина.

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«Ладно, ребята, мы задумали новенькое что-то. Так что ждите, ждите. Мало ли получится», — добавил Игорь Матета. «Мы с Игорем начинали. Мы с ним и заканчивать будем», — отметила яркая исполнительница.

Композитор Игорь Матета окончил в девяностых годах государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных. Написал огромное количество хитов для звезд отечественной эстрады. Кроме Маши Распутиной, его песни поют Филипп Киркоров, Лада Дэнс, Ярослав Евдокимов и многие другие. По слухам, Маша Распутина и Игорь Матета в последние годы враждовали. Как считают поклонники исполнительницы, сейчас им удалось зарыть «топор войны», чему многие очень рады.