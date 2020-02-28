«Надежда Бабкина невзлюбила невестку»
Лера Кудрявцева
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Лера Кудрявцева: «Надежда Бабкина невзлюбила невестку»

29 февраля в 20:50 гостьей ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ станет певица Надежда Бабкина. Она расскажет, почему невзлюбила невестку, признается, на что охотнее всего тратит деньги, и согласится на откровенность, граничащую с исповедью…

Лера Кудрявцева: «Надежда Бабкина невзлюбила невестку»
Кадр из передачи «Секрет на миллион»

Таких, как Надежда Бабкина, на нашей эстраде единицы. Принято считать, что певица должна быть или откровенно-сексуальной, или романтично-лиричной. Третьего, кажется, не дано. И правильно, потому что она, Бабкина, никакая не третья и даже не вторая, а самая первая! Единственная в своем роде.

В ее жилах кровь не течет, а кипит! Неудивительно, ведь Бабкина – потомственная волжская казачка, а казачкам палец в рот не клади! И себя в обиду не дадут, и за других смогут постоять. Огонь, а не женщины!

Кадр из передачи «Секрет на миллион»
Кадр из передачи «Секрет на миллион»

Вот только перед лицом судьбы все мы одинаково беззащитны, даже самые сильные из нас. Каждый прячет свои раны поглубже, чтобы никто не догадался, где болит… И все же иногда стоит говорить о самом страшном и больном. Хотя бы для того, чтобы выговориться и почувствовать себя лучше.

Это был удивительный эфир. Бабкина не стеснялась говорить о своих мужчинах, о ссорах с родней, жадность которой неприятно удивляет.

«Мне говорят: «Дай денег!» — рассмеялась Бабкина. — А я им — во!» — и показывает фигу.

С невесткой у Надежды отношения тоже сложились не сразу. Это неудивительно: сын у Бабкиной единственный, любимый, а таких детей всегда сложно отпускать…

Кадр из передачи «Секрет на миллион»
Кадр из передачи «Секрет на миллион»

«Не такого я желала сыну», — призналась Бабкина, рассказывая о сыне о его избраннице.

Кстати, сама певица счастлива в браке — пусть и пока в гражданском. Надежда Бабкина и Евгений Гор встречаются уже семнадцать лет, но в ЗАГС не спешат. Я их понимаю: если и так все хорошо, кому нужен этот пресловутый штамп и марш Мендельсона? Надежда Бабкина и так купается в любви, а настоящую любовь паспортом, как сачком, не поймаешь.

«Вот Женя мне подарил кольцо, — похвасталась Бабкина, рассказывая о подарках любимого. — Этот камень — настоящий топаз».

Словом, на первый взгляд, в жизни певицы все не просто хорошо, а даже отлично. У нее есть любимый мужчина, обожаемый взрослый сын, внуки… Она живет в квартире с видом на Красную площадь и может позволить себе любые наряды, любые путешествия…

Кадр из передачи «Секрет на миллион»
Кадр из передачи «Секрет на миллион»

Если бы не одно «но» – тайна, которая мучает певицу уже много лет. Об этой тайне ничего не знают вездесущие СМИ, Надежда никогда не говорила об этом. И только для программы «Секрет на миллион» она сделала исключение: рассказала о том, о чем до сих пор не может вспоминать без слез…

«Никто никогда в жизни об этом не знал, теперь будет знать вся страна», — сказала певица, когда речь зашла о ее главной тайне.

Тайну, о которой идет речь, Бабкина берегла действительно умело. Даже удивительно, как ей это удалось. Однако все тайное рано или поздно становится явным, вот и этот секрет дождался своего часа.

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«Секрет на миллион»Лера КудрявецеваНадежда Бабкина
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