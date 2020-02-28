Лера Кудрявцева: «Надежда Бабкина невзлюбила невестку»

29 февраля в 20:50 гостьей ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ станет певица Надежда Бабкина. Она расскажет, почему невзлюбила невестку, признается, на что охотнее всего тратит деньги, и согласится на откровенность, граничащую с исповедью…

Таких, как Надежда Бабкина, на нашей эстраде единицы. Принято считать, что певица должна быть или откровенно-сексуальной, или романтично-лиричной. Третьего, кажется, не дано. И правильно, потому что она, Бабкина, никакая не третья и даже не вторая, а самая первая! Единственная в своем роде.

В ее жилах кровь не течет, а кипит! Неудивительно, ведь Бабкина – потомственная волжская казачка, а казачкам палец в рот не клади! И себя в обиду не дадут, и за других смогут постоять. Огонь, а не женщины!

Вот только перед лицом судьбы все мы одинаково беззащитны, даже самые сильные из нас. Каждый прячет свои раны поглубже, чтобы никто не догадался, где болит… И все же иногда стоит говорить о самом страшном и больном. Хотя бы для того, чтобы выговориться и почувствовать себя лучше.

Это был удивительный эфир. Бабкина не стеснялась говорить о своих мужчинах, о ссорах с родней, жадность которой неприятно удивляет.

«Мне говорят: «Дай денег!» — рассмеялась Бабкина. — А я им — во!» — и показывает фигу.

С невесткой у Надежды отношения тоже сложились не сразу. Это неудивительно: сын у Бабкиной единственный, любимый, а таких детей всегда сложно отпускать…

«Не такого я желала сыну», — призналась Бабкина, рассказывая о сыне о его избраннице.

Кстати, сама певица счастлива в браке — пусть и пока в гражданском. Надежда Бабкина и Евгений Гор встречаются уже семнадцать лет, но в ЗАГС не спешат. Я их понимаю: если и так все хорошо, кому нужен этот пресловутый штамп и марш Мендельсона? Надежда Бабкина и так купается в любви, а настоящую любовь паспортом, как сачком, не поймаешь.

«Вот Женя мне подарил кольцо, — похвасталась Бабкина, рассказывая о подарках любимого. — Этот камень — настоящий топаз».

Словом, на первый взгляд, в жизни певицы все не просто хорошо, а даже отлично. У нее есть любимый мужчина, обожаемый взрослый сын, внуки… Она живет в квартире с видом на Красную площадь и может позволить себе любые наряды, любые путешествия…

Если бы не одно «но» – тайна, которая мучает певицу уже много лет. Об этой тайне ничего не знают вездесущие СМИ, Надежда никогда не говорила об этом. И только для программы «Секрет на миллион» она сделала исключение: рассказала о том, о чем до сих пор не может вспоминать без слез…

«Никто никогда в жизни об этом не знал, теперь будет знать вся страна», — сказала певица, когда речь зашла о ее главной тайне.

Тайну, о которой идет речь, Бабкина берегла действительно умело. Даже удивительно, как ей это удалось. Однако все тайное рано или поздно становится явным, вот и этот секрет дождался своего часа.