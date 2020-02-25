«За базар отвечаешь?»: Лолита отреагировала на обвинения в использовании фонограммы на концертах

Певица Лолита отреагировала на критику одной из своих подписчиц в Instagram. Звезда разместила видеозапись, на которой поет перед немецкой публикой. Исполнительница заявила, что выступила в городах Пфорцфайм и Берлин. Она поблагодарила всех своих поклонников и фанатов за теплый прием.

В ответ одна из подписчиц заявила, что звезда пела «как обычно под фонограмму». «Как-то услышала Лолиту вживую. У нее уже нет голоса или была не в голосе», — сказала пользовательница.

«За базар отвечаешь?» Лолита

Отметим, что Лолита сейчас встречается с неким бизнесменом, которого, правда, не представляла публике. Не так давно стало известно, что он оплатил ее отдых в Израиле. Мужчина потратил 250 тысяч рублей.

Как говорила Лолита, после расставания с пятым мужем, тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым, у нее будет только богатый возлюбленный. Она отмечала, что бедным и несостоявшимся мужчинам лучше ее не беспокоить.