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Елена Захарова призналась, что до сих пор кормит двухлетнюю дочь грудью

Ребенка известная актриса родила в 2017 году.

Елена Захарова призналась, что до сих пор кормит двухлетнюю дочь грудью
Захарова до сих пор кормит дочь грудью/http://globallookpress.com/

Актриса Елена Захарова в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала о своей двухлетней дочери. «Я ее до сих пор кормлю грудью. Даже вот сейчас я здесь, а она ждет меня в машине. Посмотрим, что будет дальше», — сказала актриса.

Любопытно, что ребенок спит в одной кровати вместе с актрисой. По этому поводу Алла Довлатова отметила, что коллега зря приучила ребенка спать вместе. Как она считает, девочка привяжется и отучить ее будет непросто. «Все мое сердце отдано дочке. Вот когда выйду замуж, тогда и отучу ее спать со мной», — отшутилась Елена Захарова.

Как сказала актриса, во время беременности уже на последнем сроке она снималась в картине «Последнее испытание». Ей приходилось разговаривать с малышкой, говорить, что ее мама актриса, и это всего лишь издержки профессии.

«Когда мне предложили роль в этом фильме я еще даже не была беременной. Но съемки все откладывались. В итоге, когда все началось, то оказалось, что мне рожать через месяц. Мне было очень страшно. В фильме речь идет об освобождении заложников. Все меня, конечно, берегли, но все равно было не очень комфортно», — отметила 44-летняя актриса.

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Елена Захарова призналась, что до сих пор кормит двухлетнюю дочь грудью
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