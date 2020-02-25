Анастасия Волочкова объяснила, для чего в ее доме нужен хаммам

Как отметила балерина, в нем она создает уют и красоту.

Балерина Анастасия Волочкова в Instagram рассказала, что без ума от своей русской бани на дровах. После нее она, как правило, сразу же идет в ледяную купель.

Однако, как выяснилось, в доме у танцовщицы есть еще и хаммам. Правда, как она отметила, его она не нагревает.

«Я всегда зажигаю в нем свечи, создавая уют, красоту и романтику». Анастасия Волочкова

Отметим, что балерина регулярно выкладывает на своей страничке в соцсетях откровенные снимки из бани. За это ей порой достается от поклонников, которые критикуют звезду. Впрочем, гневные выпады в свой адрес она зачастую оставляет без внимания.

Добавим, что чуть больше года назад в жизни Волочковой появился любимый мужчина. В этом году, скорее всего, состоится свадьба. Ранее танцовщица отмечала, что хочет устроить торжество в какую-нибудь красивую дату.

С большей долей вероятности свадьба пройдет 10.10.2020. Кстати, своего возлюбленного балерина так ни разу и не показала широкой общественности. Она не раз говорила, что счастье любит тишину.