Яна Рудковская пожаловалась, что коронавирус срывает ее отпуск на Мальдивах

Также продюсер заявила об отмене ее с Плющенко шоу в Китае.

Продюсер Яна Рудковская в Instagram сообщила, что коронавирус спутал все ее планы. К примеру, теперь с большей долей вероятности она не поедет в отпуск на Мальдивы, который так долго ждала. Кроме того, уже отменено ледовое шоу в Ките, где планировал выступить ее супруг двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

«Конечно, мы не паникуем. Продолжаем рубрику «Мои завтраки» и очень надеемся на спад эпидемии и на долгожданную сыворотку против страшной болезни 21 века!» Яна Рудковская

Отметим, что эпидемия коронавируса уже унесла жизни больше двух тысяч человек. Особенно в этом плане пострадал Китай. Также эпидемия постепенно распространяется по другим странам. Много случаев зафиксировано в Европе.

Напомним, что Рудковская и Плющенко перед новогодними праздниками представили свое шоу «Золушка». В их ледовом спектакле задействованы олимпийские чемпионки Сочи по фигурному катанию Аделина Сотникова и Юлия Липницкая.