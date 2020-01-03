ЗВЕЗДЫ

«Не спилась бы»: Наташа Королева похвасталась оригинальным подарком

Певица обрадовалась презенту от близких. Она продолжает веселиться, отрываясь в первые дни января.

«Не спилась бы»: Наташа Королева похвасталась оригинальным подарком
Наташа Королева. фото: globallookpress.com/

Не так давно Наташа Королева рассказала о своих отношения с Сергеем Глушко, также известным под псевдонимом Тарзан. Она заверила, что за минувшие годы их чувства друг к другу нисколько не остыли. Ко всему прочему, они часто находятся вдалеке друг от друга, что только подогревает интерес и не дает им заскучать. Однако Новый год они встретили вместе в своем загородном особняке. Супруги собрали близких и друзей, чтобы отметить наступление 2020 года.

Напитки лились рекой, а Королева еще и пела песни в костюме Санта Клауса. Скучно не было никому. Лишь накануне певица решила открыть подарки. Один из них был упакован в праздничную упаковку с бантом. Артистке пришлось приложить усилия, чтобы извлечь презент от близких. Как оказалось, они знали, о чем мечтала Наташа. Звезда обрадовалась, когда достала установку, с помощью которой она теперь сможет гнать самогон в домашних условиях.

Поклонники решили, что подарок оригинальный, но сомнительный. «Не спилась бы», — распереживались за певицу фанаты в Сети. Однако многие помнят, что Королева с юных лет путешествует и на гастролях порой позволяла себе расслабиться с коллегами, поэтому контролировать себя научилась давно.

Фото: instagram.com/koroleva__star/

Более того, певица опубликовала трогательные кадры, на которых позирует с мужем и повзрослевшим сыном Архипом. Глушко был облачен в алую кепку, а наследник артистки в костюм олененка. «Друзья, вот моя семья. Это Марио, а это Рудольф», — пошутила Королева. «Вот так и живем! Всех с Новым годом», — добавила она. Сама певица блистала в ободке зеленого цвета со стразами и бисером. Звездная семья во дворе запустила фейерверки и наслаждалась взмывающими в небо огоньками.

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Тэги:

Архип ГлушкоНаташа КоролеваНовый год 2020Сергей Глушко
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«Не спилась бы»: Наташа Королева похвасталась оригинальным подарком
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