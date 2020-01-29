Обнародовать переписку, украсть миллион, запретить петь: как звезды мстили «бывшим»

Отомстить бывшему любимому человеку за то, что он ушел, - это желание знакомо многим. Знаменитости – не исключение.

Порой, их месть бывает утонченной, продуманной и даже красивой, – почти как в романах Сидни Шелдона.

Лолита Милявская обнародовала интимную переписку бывшего мужа

Опозорить мужчину, на самом деле, несложно: достаточно во всеуслышание заявить о его мужской несостоятельности. Именно так и сделала Лолита Милявская в программе «Секрет на миллион», рассказывая о жизни со своим уже бывшим супругом Дмитрием Ивановым.

Кроме всего прочего, певица обнародовала переписку Иванова с его любовницей, которую он вел с компьютера Лолиты. Диалоги, как выяснилось, были весьма откровенными. И, благодаря им, известно, что Иванов оказался банальным альфонсом: он содержал на деньги своей жены любовницу.

Для Дмитрия Иванова стал неожиданностью тот факт, что после расставания с Лолитой его буквально затравили. В эфире одной из передач на НТВ Эвелина Бледанс ему открыто заявила: «Тебя будут травить и дальше, готовься!». Все звезды приняли сторону Лолиты в этой истории.

Айза Анохина записала трек с оскорблениями

Репер Гуф, разводясь с Айзой Анохиной, вряд ли подозревал, на что способна его бывшая возлюбленная. Впрочем, он «первый начал»: узнав о том, что Айза вновь вышла замуж, Гуф, не сдержавшись, записал трек, в котором на нового избранника Айзы так и сыплются нецензурные оскорбления.

Айза ответила ровно тем же: опубликовала видео, на котором уже она поливает жуткими оскорблениями бывшего мужа. Надо думать, такая месть здорово унизила Гуфа. Во всяком случае, он после трека Айзы замолчал: видимо, чтобы не провоцировать бывшую на новую месть.

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Канье Уэст «подставил» бывшую

До того как жениться на Ким Кардашян, американский рэпер Канье Уэст встречался с актрисой и моделью Эмбер Роуз. Эти два года были наполнены эмоциями: влюбленные то расходились, то вновь сходились. Потом Канье Уэст окончательно бросил Эмбер, найдя счастье в объятиях Ким Кардашян.

Эмбер тоже недолго тосковала: она вышла замуж за музыканта Уиза Халифа. И тут Канье принялся во всеуслышание поливать Уиза грязью, – он на каждом углу критиковал внешность нового избранника Роуз.

А уж когда она родила своему мужу сына, Уэст поспешил заявить, что на самом деле это его ребенок. Потом, правда, он взял свои слова назад и даже извинился.

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Сацуки Митчелл потратила все деньги Дэниэла Крейга

Один из «Джеймсов Бондов» современности, актер Дэниэл Крейг, не проявил дальновидности, доверив пароль от личных банковских карт своей девушке. В то время он встречался с Сацуки Митчелл, их отношения длились уже 5 лет, и все были уверены, что они скоро поженятся.

Однако Крейг внезапно решил, что в качестве жены ему больше подходит другая женщина. Бросив Сацуки, он ушел к Рэйчел Вайс.

Сацуки, недолго думая, взялась транжирить состояние своего неверного возлюбленного. Имея пароли к его картам, она потратила миллион долларов. Что ж, вполне достойная компенсация. За моральный ущерб.

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Кэлвин Харрис запретил Рите Оре петь его песни

После того как известная певица Рита Ора порвала отношения с музыкантом и диджеем Кэлвином Харрисом, он поступил достаточно жестко: наложил запрет на исполнение его композиций. А ведь именно с ними Рита собиралась выступать на Teen Choice Awards. Кэлвин фактически сорвал ее выступление.

Фанаты Риты обрушились на диджея с критикой. Однако тот ответил, что для подобного шага у него были все причины. И ведь не поспоришь.

А как вы считаете – нужно ли мстить своим бывшим за то, что вас разлюбили?