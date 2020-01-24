«Словно русалка»: Савельева вслед за женой Меладзе взбудоражила пикантной родинкой на груди

36-летняя Саша Савельева посетовала на продолжительную московскую зиму и холода, поделившись в Instagram архивным летним кадром из личного альбома. Селфи знаменитость сделала на одном из пляжей во время каникул, запечатлев свою соблазнительную родинку на груди.

Напомним, что экс-солистка группы «Фабрика» вместе с мужем Кириллом Сафоновым воспитывает сына Леона. В марте первенцу артистки исполнится годик.

К слову, ранее пикантную родинку в зоне декольте демонстрировала супруга Валерия Меладзе — Альбина Джанабаева. Вместе с возлюбленным певица появилась на одной из музыкальных вечеринок в белом платье с эффектным вырезом до пупа. Изящные формы экс-солистки группы «ВИА Гра» прикрывала прозрачная сетчатая ткань.

Савельева взбудоражила поклонников, показав пикантную родинку на груди. Подписчики артистки похвалили молодую маму за смелость, подметив, что не каждая решится демонстрировать откровенные снимки в мини-бикини.

«Словно русалка», «Повезло вашему мужу!», «Сама нежность, родинка добавляет вам перчинки!», «Соблазнительно, ваша родинка притягивает взгляд!!», «Ох, горячая вы штучка!» — обратилась к певице ее верные почитатели.

К слову, в отношениях с Валерием Меладзе у Альбины Джанабаевой родились двое детей: в феврале старший сын супругов Константин отпразднует свое шестнадцатилетние. Также пара воспитывает пятилетнего Луку.