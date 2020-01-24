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«Словно русалка»: Савельева вслед за женой Меладзе взбудоражила пикантной родинкой на груди

Экс-солистка группы «Фабрика» поделилась в Instagram архивным летним снимком, посетовав на продолжительную зиму.

«Словно русалка»: Савельева вслед за женой Меладзе взбудоражила пикантной родинкой на груди
Саша Савельева и Альбина Джанабаева (Фото: Globallookpress.com)

36-летняя Саша Савельева посетовала на продолжительную московскую зиму и холода, поделившись в Instagram архивным летним кадром из личного альбома. Селфи знаменитость сделала на одном из пляжей во время каникул, запечатлев свою соблазнительную родинку на груди.

Напомним, что экс-солистка группы «Фабрика» вместе с мужем Кириллом Сафоновым воспитывает сына Леона. В марте первенцу артистки исполнится годик.

Певица Саша Савельева
Молодая мама Саша Савельева похвасталась роскошным декольте и соблазнительной родинкой на груди. Фото: Instagram.com/sasha_savelieva

К слову, ранее пикантную родинку в зоне декольте демонстрировала супруга Валерия Меладзе — Альбина Джанабаева. Вместе с возлюбленным певица появилась на одной из музыкальных вечеринок в белом платье с эффектным вырезом до пупа. Изящные формы экс-солистки группы «ВИА Гра» прикрывала прозрачная сетчатая ткань.

Певица Альбина Джанабаева и ее муж Валерий Меладзе
Возлюбленная Валерия Меладзе также демонстрировала пикантную родинку в зоне декольте. Фото: Globallookpress.com

Савельева взбудоражила поклонников, показав пикантную родинку на груди. Подписчики артистки похвалили молодую маму за смелость, подметив, что не каждая решится демонстрировать откровенные снимки в мини-бикини.

«Словно русалка», «Повезло вашему мужу!», «Сама нежность, родинка добавляет вам перчинки!», «Соблазнительно, ваша родинка притягивает взгляд!!», «Ох, горячая вы штучка!» — обратилась к певице ее верные почитатели.

К слову, в отношениях  с Валерием Меладзе у Альбины Джанабаевой родились двое детей: в феврале старший сын супругов Константин отпразднует свое шестнадцатилетние. Также пара воспитывает пятилетнего Луку.

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«Словно русалка»: Савельева вслед за женой Меладзе взбудоражила пикантной родинкой на груди
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