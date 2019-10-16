Айза Анохина призналась, что у нее случаются панические атаки

Айза Анохина любит пообщаться с подписчиками «по душам». Для этого она нередко дает им возможность задать любые интересующие вопросы. Иногда фолловеры интересуются неожиданными вещами.

К примеру, накануне одна из подписчиц Айзы спросила, любит ли она кофе. Анохина призналась, что очень любит запах напитка, но позволить себе его не может. «Не пью совсем и никогда не пила. У меня панические атаки даже от глотка», — объяснила звезда.

Этот ответ, однако не удовлетворил подписчиков. Они поинтересовались у Айзы, как она может знать о воздействии на нее кофе, если никогда его не пила. Блогер довольно резко заметила, что иногда ей приходится «разжевывать» свои мысли для фолловеров. Тем не менее, она объяснила, что пробовала-таки кофе. Она добавила, что такое случается у людей со слабыми сосудами. При этом сама она не может пить даже крепкий чай. «В общем, все, что влияет на сосуды и на давление, мне становится плохо», — подвела итог Анохина.