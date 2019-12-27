ЗВЕЗДЫ

«Ослепительны!»: представительницы семейства Кардашян-Дженнер попали на одно фото

Пять знаменитых сестер в роскошных платьях удалось запечатлеть на одном снимке

«Ослепительны!»: представительницы семейства Кардашян-Дженнер попали на одно фото
Ким Кардашян. Фото: Globallookpress

Представители знаменитого семейства Кардашян-Дженнер в этом году отметили Рождество в особняке Кортни Кардашян. Внимание общественности было приковано к нарядам и подаркам звезд, которые, как всегда, были роскошны. Поклонников порадовала редкая семейная фотография, на которой все пять сестер собрались вместе ради одного ослепительного кадра. Снимок опубликовала в своем Инстаграм Хлоя Кардашян.

Слева в золотистом платье стоит 35-летняя Хлоя Кардашян. Разрез высоко обнажает длинные ноги знаменитости, образ дополняют босоножки на шпильке и распущенные светлые волосы. На вечеринке с ней была полуторагодовалая дочка Тру, одетая в пышное платье золотого цвета, как и мама.

Рядом с Хлоей 24-летняя Кендалл Дженнер с распущенными каштановыми волосами в темно-бордовом платье с черной опушкой по линии декольте и босоножках в тон. Хлоя и Кендалл почти одного роста.

По центру находится самая миниатюрная из сестер – 40-летняя Кортни Кардашян. Хозяйка вечеринки одета в рубиново-красное платье без бретелек, волосы собраны в гладкую прическу.

Слева от Кортни позирует 39-летняя Ким Кардашян в необычном розово-коричневом платье силуэта «русалка», которое подчеркивает ее фигуру в форме песочных часов. Знаменитость прибыла на вечеринку с мужем Канье Уэстом и четырьмя детьми, старшая из которых была накрашена вопреки запрету отца.

Рядом с Ким стоит ее младшая сестра, 22-летняя Кайли Дженнер, которая стала самой молодой миллиардершей в мире. Модель одета в изумрудно-зеленое атласное платье с высоким разрезом, открывающим ноги. Образ дополняют массивное колье с драгоценностями и распущенные темные волосы. Знаменитость взяла на праздник свою двухлетнюю дочь Сторми, которая была одета в миниатюрную копию платья своей мамы. Наряды для них сшили известные дизайнеры Ralph & Russo.

Многие подписчики пришли в восторг от общей фотографии знаменитых сестер. «Ослепительны!» — написал один из подписчиков.

Недавно мы сообщали, что дочка Кайли Дженнер получила на Рождество роскошный подарок. Бабушка Сторми подарила девочке двухэтажный кукольный домик, высотой со взрослого человека. Интересно, что первым словом девочки стало название люксовой сумки Birkin ценой 300 тысяч долларов. И именно этот аксессуар наследница миллиардерши ждала на Рождество.

Ким Кардашян и Канье Уэст тоже порадовали дочку шикарным подарком. Шестилетней Норт подарили бархатный жакет Майкла Джексона, расшитый камнями. Раритетную вещь знаменитые супруги приобрели на аукционе за 4 миллиона рублей. Подписчики отметили, что за эту цену можно купить квартиру в Москве.

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«Ослепительны!»: представительницы семейства Кардашян-Дженнер попали на одно фото
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