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«Хочу уделить себе время»: Милявская о настроении после расставания с мужем

Звезда призналась, что с наступлением осени хочет выглядеть еще лучше.

«Хочу уделить себе время»: Милявская о настроении после расставания с мужем
https://www.instagram.com/lolitamilyavskaya/

Лолита Милявская после расставания с мужем, Дмитрием Ивановым, выглядела подавленной. На «Новой волне» певица и вовсе не смогла сдержать слез. Однако звезда сцены все-таки взяла себя в руки.

На днях артистка призналась, что серьезно занялась собой. Певица даже влезла в платье, которое уже три года как было ей мало.

Лолита Милявская
https://www.instagram.com/lolitamilyavskaya/

«Решила примерить. Хочу уделить себе время и чтобы вы тоже уделили его себе. Думаю, может, маску какую новую попробовать или подушиться чем-то. С наступлением осени хочется еще больше выглядеть хорошо», — заметила Милявская.

Поклонники отметили, что артистка и правда выглядит чудесно, а также пожелали певице поскорее обрести женское счастье.

Тем более, что бывший Лолиты уже давно не одинок.

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Лолита Милявская

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«Хочу уделить себе время»: Милявская о настроении после расставания с мужем
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