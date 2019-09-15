«Хочу уделить себе время»: Милявская о настроении после расставания с мужем

Звезда призналась, что с наступлением осени хочет выглядеть еще лучше.

Лолита Милявская после расставания с мужем, Дмитрием Ивановым, выглядела подавленной. На «Новой волне» певица и вовсе не смогла сдержать слез. Однако звезда сцены все-таки взяла себя в руки.

На днях артистка призналась, что серьезно занялась собой. Певица даже влезла в платье, которое уже три года как было ей мало.

«Решила примерить. Хочу уделить себе время и чтобы вы тоже уделили его себе. Думаю, может, маску какую новую попробовать или подушиться чем-то. С наступлением осени хочется еще больше выглядеть хорошо», — заметила Милявская.

Поклонники отметили, что артистка и правда выглядит чудесно, а также пожелали певице поскорее обрести женское счастье.

Тем более, что бывший Лолиты уже давно не одинок.