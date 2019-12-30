«Может, еще не раз выйду замуж»: Лолита мечтает встретить новую любовь

Певица Лолита в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что хочет в следующем году встретить любимого мужчину. Ее громкий развод с тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым уже несколько месяцев обсуждает практически вся страна.

«Развод всем идет на пользу. В том числе и мне. Мозги сразу включаются. Избавляешься от ненужного в доме. Сейчас у меня все прекрасно, никакой депрессии и близко нет. Я всегда уверена, что встречу любимого мужчину. Потом встречаю его. Через какое-то время выясняется, что он козел. Это для меня нормальное состояние. Может, еще не раз выйду замуж. Люблю, не могу это дело», — отметила певица.

Нынешний год у Лолиты получился очень непростым. Кроме громкого развода с мужем, были еще разборки с ТСЖ по поводу оплаты за жилье. Как известно, исполнительница была не согласна с суммой за оплату коммунальных услуг.

«Я выплатила весь долг, который приписал мне суд. Теперь у меня мир с ТСЖ. Всего отдала 800 тысяч рублей. Денег мне не жалко. Зато теперь в моем доме очень хорошая охрана. Всяким идиотам туда прорваться просто будет невозможно», — сказала Лолита.