Айза Анохина: «Боюсь, что не будет работы»

Бывшая жена рэпера Гуфа рассказала, что потратила все сбережения на семейные нужды. Тем не менее, сейчас она готовит новый проект.

Айза Анохина претендовала на получение телевизионной премии «ТЭФИ». Она была номинирована на нее со своим проектом «ЯЖеМать». Однако ее обошел проект «Последний герой». Айза поздравила продюсеров с успешным шоу и заявила, что «телевидение — сила, если подойти к нему осознанно». При этом она заметила, что все же рассчитывает выиграть статуэтку со вторым сезоном своего шоу.

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Анохина также намекнула на то, что готовит новую программу. «Я ворвусь в номинацию со своим камбоджийским проектом», — написала она. Правда, оговорилась, что подробнее расскажет позже.

Чуть позже в общении с подписчиками Айза призналась, что опасается остаться без способов заработка. «Боюсь, что не будет работы. Что не смогу зарабатывать…» — написала она. Бывшая жена Гуфа объяснила, что потратила все деньги на квартиру и ремонт. При этом подчеркнула, что ей как блогеру не делают предложения рекламодатели. «Да, мне страшно», — подвела итог Анохина.