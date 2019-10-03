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Айза Анохина: «Боюсь, что не будет работы»

Бывшая жена рэпера Гуфа рассказала, что потратила все сбережения на семейные нужды. Тем не менее, сейчас она готовит новый проект.

Айза Анохина: «Боюсь, что не будет работы»
Айза Анохина. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

Айза Анохина претендовала на получение телевизионной премии «ТЭФИ». Она была номинирована на нее со своим проектом «ЯЖеМать». Однако ее обошел проект «Последний герой». Айза поздравила продюсеров с успешным шоу и заявила, что «телевидение — сила, если подойти к нему осознанно». При этом она заметила, что все же рассчитывает выиграть статуэтку со вторым сезоном своего шоу. 

Анохина также намекнула на то, что готовит новую программу. «Я ворвусь в номинацию со своим камбоджийским проектом», — написала она. Правда, оговорилась, что подробнее расскажет позже. 

Чуть позже в общении с подписчиками Айза призналась, что опасается остаться без способов заработка. «Боюсь, что не будет работы. Что не смогу зарабатывать…» — написала она. Бывшая жена Гуфа объяснила, что потратила все деньги на квартиру и ремонт. При этом подчеркнула, что ей как блогеру не делают предложения рекламодатели. «Да, мне страшно», — подвела итог Анохина. 

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Айза АнохинаГуфПобедители ТЭФИ-2019
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Айза Анохина: «Боюсь, что не будет работы»
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