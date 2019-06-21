Принц Чарльз навестил Дэниела Крейга на площадке «Бонда 25»

Актер провел для именитого гостя экскурсию по студии «Pinewood», где проходят съёмки знаменитой франшизы.

Принц Чарльз посетил съемочную площадку фильмов о Джеймсе Бонде. Его встретили режиссер Кэри Фукунага, а также актёры Ральф Файнс, Наоми Харрис и Дэниел Крейг. Исполнитель роли агента 007 лично провел экскурсию для принца Уэльского по студии «Pinewood» в Айвер Хит.

Актер, сыгравший Джеймса Бонда, был счастлив встретиться с принцем Чарльзом. Они веселились и обсуждали марки любимых автомобилей. Дэниел Крейг показал ему коллекцию машин супершпиона. Особенно Чарльзу понравилась модель Aston Martin DB5.

Также принц Чарльз пересмотрел отрывки из фильмов о Джеймсе Бонде в наушниках. Судя по довольному выражению лица, ему нравится кинофраншиза о знаменитом шпионе. Чарльз посетил съемки фильма «Бонд 25», поскольку является королевским покровителем Британского института кино и разведывательных служб Великобритании, сообщает портал «Metro».

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Дэниел Крейг был рад встретится с принцем Чарльзом. Он держался отлично, несмотря на перенесенную травму. 51-летний актер сломал лодыжку во время съёмок нового фильма. Из-за травмы производство приостановили на неделю. Недавно Крейг вернулся к тренировкам и созданию «Бонда 25».