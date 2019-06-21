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Принц Чарльз навестил Дэниела Крейга на площадке «Бонда 25»

Актер провел для именитого гостя экскурсию по студии «Pinewood», где проходят съёмки знаменитой франшизы.

Принц Чарльз навестил Дэниела Крейга на площадке «Бонда 25»
Дэниел Крейг и принц Чарльз. Фото: globallookpress

Принц Чарльз посетил съемочную площадку фильмов о Джеймсе Бонде. Его встретили режиссер Кэри Фукунага, а также актёры Ральф Файнс, Наоми Харрис и Дэниел Крейг. Исполнитель роли агента 007 лично провел экскурсию для принца Уэльского по студии «Pinewood» в Айвер Хит.

Дэниэл Крейг и принц Чарльз. Фото
Дэниел Крейг провел экскурсию принцу Чарльзу по площадке, где снимается «Бонд 25». Фото: globallookpress

Актер, сыгравший Джеймса Бонда, был счастлив встретиться с принцем Чарльзом. Они веселились и обсуждали марки любимых автомобилей. Дэниел Крейг показал ему коллекцию машин супершпиона. Особенно Чарльзу понравилась модель Aston Martin DB5.

Также принц Чарльз пересмотрел отрывки из фильмов о Джеймсе Бонде в наушниках. Судя по довольному выражению лица, ему нравится кинофраншиза о знаменитом шпионе. Чарльз посетил съемки фильма «Бонд 25», поскольку является королевским покровителем Британского института кино и разведывательных служб Великобритании, сообщает портал «Metro».

Дэниел Крейг был рад встретится с принцем Чарльзом. Он держался отлично, несмотря на перенесенную травму. 51-летний актер сломал лодыжку во время съёмок нового фильма. Из-за травмы производство приостановили на неделю. Недавно Крейг вернулся к тренировкам и созданию «Бонда 25».

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"Бонд 25"Джеймс БондДэниел Крейгпринц Чарльз

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Принц Чарльз навестил Дэниела Крейга на площадке «Бонда 25»
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