Звездные истории

Моника Беллуччи и другие западные звезды, с которыми часто сравнивают наших

Портал Teleprogramma.pro нашел двойников среди наших и западных звезд.

Моника Беллуччи и другие западные звезды, с которыми часто сравнивают наших
Беллуччи и Решетова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Знаменитая итальянская актриса Моника Беллуччи 30 сентября празднует круглую дату — ей исполнилось 55 лет. К этому возрасту она успела сыграть почти 70 ролей в кино и сериалах, родить двоих детей от актера Венсана Касселя и завоевать любовь миллионов зрителей.

Моника к своему очередному юбилею подошла полной сил и творческих планов, и она наверняка сможет все их реализовать, ведь в 55 лет выглядеть настолько хорошо, как она, под силу далеко не каждой женщине.

Глядя на российскую модель и девушку рэпера Тимати Анастасию Решетову, многие отмечают, что она очень похожа на Беллуччи в молодые годы. Портал Teleprogramma.pro решил проверить, а кто еще из западных звезд имеет «двойников» в России.

Моника Беллуччи — Анастасия Решетова

Двойники среди наших и западных знаменитостей. Моника Белуччи и Анастасия Решетова. Фото: Instagram
Моника Беллуччи и Анастасия Решетова. Фото: Instagram

А вот и подтверждение вышесказанного. Юная Моника Белллуччи выглядит как оригинал, с которого кто-то сделал копию в виде Анастасии Решетовой и слегка подредактировал — сделал губы более пухлыми и добавил немного косметики.

Мерил Стрип – Анна Михалкова

Мерил Стрип и Анна Михалкова. Фото: Instagram
Мерил Стрип и Анна Михалкова. Фото: Instagram

Как и Мерил Стрип, наша Анна отличается от актрис с модельной внешностью. На Барби они, так скажем, не похожи, но у них яркая и очень запоминающаяся внешность.

Анджелина Джоли – Виктория Боня

Двойники среди наших и западных знаменитостей. Анджелина Джоли и Виктория Боня. Фото: Instagram
Анджелина Джоли и Виктория Боня. Фото: Instagram

А вот и Барби, да сразу две! Викторию Боню, ныне проживающую вместе с дочкой в пригороде Лондона, еще со времен «Дома-2» многие считают похожей на бывшую жену Брэда Питта. Неслучайно и дочь свою Боня назвала красивым именем Анджелина.

Сара Джессика Паркер – Юлия Ковальчук

Двойники среди наших и западных знаменитостей. Сара-Джессика Паркер и Юлия Ковальчук.
Сара Джессика Паркер и Юлия Ковальчук. Фото: Instagram

Героиня любимого многими женщинами сериала Кэрри Брэдшоу уже не та. Но певица Юлия Ковальчук всё же похожа на ту Кэрри, которую мы помним и любим.

Мила Йовович – Лада Дэнс

Двойники среди наших и западных знаменитостей. Мила Йовович и Лада Дэнс Фото. Instagram
Мила Йовович и Лада Дэнс Фото: Instagram

Здесь спорить бесполезно, ведь даже невооруженным взглядом можно увидеть — актриса из фильма «Пятый элемент» Мила Йовович и российская певица Лада Дэнс похожи друг на друга, будто родные сестры.

Риз Уизерспун — Марина Доможирова

Двойники среди наших и западных знаменитостей. Риз Уизерспун и Марина Доможирова. Фото: Instagram
Риз Уизерспун и Марина Доможирова. Фото: Instagram

Имя этой актрисы пока не у всех на слуху. 30-летняя Марина Доможирова вместе с Гошей Куценко снимается в сериале «Скорая помощь». И ее улыбка практически не отличается от знаменитой улыбки Риз Уизерспун.

Аманда Сейфрид — Екатерина Вилкова

Двойники среди наших и западных знаменитостей. Аманда Сейфрид и Екатерина Вилкова. Фото: Instagram
Аманда Сейфрид и Екатерина Вилкова. Фото: Instagram

Две похожие девушки с красивыми глазами — это Аманда Сейфрид и Екатерина Вилкова. И, попади наша Катя в Голливуд, она с легкостью могла бы уводить хорошие роли прямо из-под носа Сейфилд.

Дженнифер Энистон — Юлия Барановская

Двойники среди наших и западных знаменитостей. Дженнифер Энистон и Юлия Барановская. Фото: Instagram
Дженнифер Энистон и Юлия Барановская. Фото: Instagram

Как и Анджелина Джоли, Дженнифер успела побывать замужем за Брэдом Питтом. А вот родить троих прекрасных детей, как у Юлии Барановской, у нее не получилось.

А вы замечали сходство между нашими звездами и западными? Пишите их имена в комментариях.

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Моника Беллуччи и другие западные звезды, с которыми часто сравнивают наших
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