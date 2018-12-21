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«Больше – не значит лучше»: девушка Тимати откачала гель из губ

«Больше – не значит лучше»: девушка Тимати откачала гель из губ КП/Михаил Фролов
Анастасия Решетова решила вернуться к естественной красоте.

Звезды неохотно признаются в пластических операциях и секретах преображения. Хотя многие поклонники догадываются, что над шикарными грудями, попами и губами знаменитостей работают специалисты со скальпелями и шприцами. Известная модель Анастасия Решетова признала, что ее пухлые губки – это результат работы профессионалов. Долгое время 22-летняя модель была довольна получившимся эффектом, но в конце концов последовало осознание, что ее естественная форма лучше. Первая вице-мисс Россия 2014 года, которая больше известна своим романом с рэпером Тимати, последовала последним тенденциям. Сейчас многие звезды поняли, что хирурги делают их похожими друг на друга и стремятся к естественной красоте. Вот и Настя, подумав, пошла на кардинальные изменения.

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«Удалила весь гель из губы. Больше – не значит лучше», – поделилась она с поклонниками в сторис своего Instagram.

Многие фолловеры Решетовой отметили, что так она действительно выглядит лучше. Напомним, Решетова уже три года встречается с Тимуром Юнусовым, больше известным, как Тимати. Помимо модельной карьеры и дохода от своего блога, девушка стремительно строит свою бизнес-империю в beauty-индустрии. Она является владельцем клиники красоты, салона красоты и запустила собственную линию одежды.

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«Больше – не значит лучше»: девушка Тимати откачала гель из губ
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