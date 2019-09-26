ЗВЕЗДЫ

Брэд Питт влюбился в 50-летнюю целительницу

Сэт Хари Халс поддержала актера после развода.

Брэд Питт влюбился в 50-летнюю целительницу
Брэд Питт. Фото Global look press

Брэд Питт нашел утешение после расставания с Анджелиной Джоли. Как это часто бывает, на смену горделивой красотке пришла опытная мудрая женщина в лице Сэт Хари Халсы. Дама известна тем, что занимается духовным целительством и разработкой ювелирных изделий.

Когда-то Брэд обратился к ней за помощью, а та помогла так, что мужчина уже не смог расстаться со своей спасительницей.

О том, что между ними завязалась интрижка, начали поговаривать еще год назад. Но особой почвы эти слухи под собой не имели, ведь наряду с Сэт Питт появлялся в свете и с другими дамами. Но на этот раз доказательства их связи оказались более убедительными.

Актер явился со своей пассией на благотворительный вечер в Лос-Анджелесе. Как заявляет Us Weekly они не сводили глаз друг с друга и флиртовали все мероприятие. При этом глаза женщины были наполнены нескрываемой любовью. После вечеринки, парочка уехала куда-то вместе.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анджелина Джоли и Брэд ПиттБрэд ПиттБрэд Питт последние новости
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Брэд Питт влюбился в 50-летнюю целительницу
Интересно?
Поделись с друзьями: