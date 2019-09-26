Брэд Питт влюбился в 50-летнюю целительницу

Брэд Питт нашел утешение после расставания с Анджелиной Джоли. Как это часто бывает, на смену горделивой красотке пришла опытная мудрая женщина в лице Сэт Хари Халсы. Дама известна тем, что занимается духовным целительством и разработкой ювелирных изделий.

Когда-то Брэд обратился к ней за помощью, а та помогла так, что мужчина уже не смог расстаться со своей спасительницей.

О том, что между ними завязалась интрижка, начали поговаривать еще год назад. Но особой почвы эти слухи под собой не имели, ведь наряду с Сэт Питт появлялся в свете и с другими дамами. Но на этот раз доказательства их связи оказались более убедительными.

Актер явился со своей пассией на благотворительный вечер в Лос-Анджелесе. Как заявляет Us Weekly они не сводили глаз друг с друга и флиртовали все мероприятие. При этом глаза женщины были наполнены нескрываемой любовью. После вечеринки, парочка уехала куда-то вместе.