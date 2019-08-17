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Анна Михалкова поиронизировала над своей внешностью в отпуске

Актриса рассказала, что «сделала» брови, пока была «вдали» от семьи.

Анна Михалкова поиронизировала над своей внешностью в отпуске
Анна Михалкова повеселила подписчиков высказыванием о своих бровях. Фото: instagram.com/anikiti4na/

Анна Михалкова известна своим чувством юмора и самоиронией. 45-летняя актриса часто подшучивает над своей семьей и детьми, подчеркивая, что во время отпуска у нее практически не остается времени, чтобы следить за собой.

Так, дочь режиссера Никиты Михалкова призналась, что, наконец, смогла три дня провести вдали от семьи и первым делом привела в порядок свои брови. Об этом актриса в свойственном ей ироничном стиле сообщила в Instagram.

«Дорогая Надя, провела три дня на Больший Земле. Об этом свидетельствуют мои брови и радость с которой я возвращаюсь к вам, «моя большая дружная семья», – обратилась актриса в микроблоге к своей сестре.

В ответ Надежда Михалкова сообщила, что семья ждет ее возвращения с нетерпением.

«Дорогая сестра! Хорошо что предупредила о твоих бровях , мы тогда здесь тоже начнём готовиться к твоему приезду. Людей с Большой Земли мы всегда встречаем как « новую кровь». Пойду свои брови брить», – пошутила младшая дочь Никиты Михилкова в комментарии.

Подписчиков позабавил стиль общения сестер, они поблагодарили актрис за открытость и позитив в профиле.

«Это просто прекрасно, духовно и глубоко!!! Близко и иронично», – заметила одна из подписчиц.

«Духовность идёт всегда бок о бок с бровями», – ответила Анна Михалкова поклоннице.

Напомним, за год актриса заметно преобразилась. Знаменитость сильно похудела и стала выглядеть моложе своих лет. Актриса часто публикует свои снимки без макияжа, демонстрируя естественную внешность, веснушки и отсутствие морщин.

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Анна Михалкова поиронизировала над своей внешностью в отпуске
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