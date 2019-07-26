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Моника Беллуччи призналась, что Венсан Кассель ей по-прежнему симпатичен

Знойная итальянка стала героиней нового номера французского глянца Madame.lefigaro.

Моника Беллуччи призналась, что Венсан Кассель ей по-прежнему симпатичен
Моника Беллуччи украсила обложку французского фэшн-издания. Фото: Global Look Press.

54-летняя Моника Беллуччи украсила обложку нового номера французского издания Madame.lefigaro. Актриса в очередной раз доказала, что возраст над ней не властен, представ в сексапильных образах.

Для заходной фотографии звезда снялась в черном закрытом купальнике, поверх которого небрежно накинула белую блузку. Дополнили манящий образ распущенные мокрые волосы кинодивы.

Актриса также дала изданию интервью. В нем она коснулась темы расставания с Венсаном Касселем, которому подарила двух дочерей.

Беллуччи не стала отрицать, что развод дался ей нелегко, хотя его инициатором выступила она сама.

Она заметила, что когда человек решает уйти от своей половинки, то это не означает, что он перестал привлекать и нравиться. «Это свидетельствует лишь о том, что мы больше не можем находиться вместе», — резюмировала она.

Моника не переживает о своем возрасте. Напротив, это дало возможность попробовать себя в другом амплуа. Звезда не намерена осуждать тех, кто прибегает к пластике. Она также допускает, что может прийти момент, когда такая процедура понадобится и ей.

Знойная итальянка не так давно порвала отношения с 36-летним художником Николасом Лефевром.

При этом она обронила интригующую фразу, сказав, что все закончилось, однако это не значит, что она одна. Но пояснять, что это значит, она не стала, пишет Madame.lefigaro.fr.

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Моника Беллуччи призналась, что Венсан Кассель ей по-прежнему симпатичен
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