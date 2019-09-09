Виктория Боня отметила новоселье в новом лондонском доме

Телеведущая, актриса и модель Виктория Боня 8 сентября отпраздновала новоселье в своем новом большом доме в Кенсингтоне, на западе столицы Великобритании.

Виктория пригласила на праздник нескольких русскоязычных и англоязычных подружек, но угощение для них было очень «российским»: сахалинская красная рыба, икра и ноги крабов. Виктория также приготовила курицу, перед этим рассказав своим подписчикам о том, что по-настоящему хорошая птица должна быть желтого цвета, а не такой бледной, как в супермаркетах.

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Семилетняя дочка модели, Анджелина Смерфит, тоже помогала маме на кухне — девочка раскладывала на тарелке кубики сыра и втыкала в них зубочистки.

В итоге к приходу гостей стол был заставлен всевозможными яствами, и подруги Виктории не могли не согласиться с тем, что она замечательная хозяйка.

Напомним, перед началом нового учебного года стало известно, что Виктория решила перебраться из Монако в столицу туманного Альбиона. Она призналась, что делает это ради дочки — в крупном мегаполисе девочка сможет заниматься конным спортом, что в Монако было невозможно.