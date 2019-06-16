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14-летняя дочь Моники Беллуччи вышла в свет

Юная модель стала очень похожа на свою знаменитую мать.

14-летняя дочь Моники Беллуччи вышла в свет
Моника Беллуччи и Венсан Кассель Фото: Eastnews

14-летняя дочь Моники Белуччи и Венсана Касселя в минувшую субботу вышла в свет. Юная модель посетила показ мужской коллекции Dolce&Gabbana.

Для Девы Кассель этот светский выход стал одним из первых. Стоит отметить, что с брендом ее связывают рабочие отношения — весной текущего года дочь Белуччи заключила контракт с модным домом, официально став их «лицом».

Для выхода под объективы папарацци Дева выбрала строгий наряд. Она надела облегающие укороченные черные брюки-сигареты, черный атласный пиджак и немного разбавила практически офисный лук откровенным ажурным красным топом. В качестве аксессуаров она выбрала черную сумочку кросс-боди и открытые черные босоножки на каблуке.

Один из снимков девушка выложила в свой Instagram и подписчики отметили, что она невероятно похожа на мать. У Девы такие же роскошные темные вьющиеся волосы, пухлые губы и выразительные глаза.

«Да она же просто эталон!», «Невероятная красавица, вся в маму», «А все-таки хорошо, что Дева не унаследовала «красоту» отца», — написали в комментариях.

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Тэги:

Dolce&GabbanaВенсан КассельДева КассельМоника Беллуччи
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14-летняя дочь Моники Беллуччи вышла в свет
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