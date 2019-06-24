Продолжению – быть! Новый «Секс в большом городе» снимут без Саманты

Актриса Ким Кэтролл не пожелала сниматься в продолжении культового фильма, поэтому ее героиня погибнет.

Сериал «Секс в большом городе» по роману Кэндес Бушнелл стал настолько популярным, что историю о приключениях четырех нью-йоркских подружек растянули аж на 6 сезонов, с 1998 по 2004 год! И поклонницы без устали смотрели и пересматривали полюбившийся сериал.Все прошедшие годы то и дело возникали споры в Сети – будут ли снимать продолжение? Сначала фанаты культового сериала обрадовались сообщению, что продолжение скоро последует. Однако вскоре все заглохло – между исполнительницами главных ролей, Сарой Джессикой Паркер и Ким Кэтролл, разгорелся конфликт, и это сразу сделало съемки продолжения невозможным.

И вот – радостная новость для тех, кто хочет узнать, как изменилась жизнь неразлучных подружек спустя столько лет. Продолжению – быть!

«Есть ли еще секс в большом городе?»

Так будет называться новая книга Кэндес Бушнелл, той самой писательницы, которая и придумала всю эту историю с самого начала. Ожидается, что книга выйдет в августе этого года – сейчас Бушнел вносит в свое творение последние поправки и заключительные штрихи. По мотивам новой книги будет сниматься сериал, который, как предполагается, выйдет на экраны в 2020 году, — более точной даты пока не называют.

По словам Кэндес Бушнелл, это будет качественно новая история. Ведь героиням уже хорошо за 50. Как раньше жили женщины в возрасте 50+? Они выходили на пенсию, почти прекращали работать, у них появлялось много свободного времени, которое они тратили на семью, хобби, выращивали цветы, — словом, их жизнь текла неторопливо и спокойно, как и у их друзей.

Женщинам 50+ не приходилось «заниматься спортом, сексом с незнакомцами, запускать стартапы и начинать все сначала», как отмечает писательница. А сегодня 50-60-летняя женщина ведет именно такую жизнь – едва ли не более активную, чем в молодости. И при этом многие женщины не собираются из-за каких-то цифр в паспорте отказываться от ярких переживаний и удовольствий. Так что Кэндес Бушнелл постаралась передать на страницах своей книги все сложности и радости, с которыми приходится сталкиваться зрелым дамам в этой новой реальности.

Надо сказать, самой Кэндес как раз уже стукнуло 60, так что, видимо, она знает, о чем говорит…

Новые серии предстоит снять кинокомпании Paramount Television – именно она выкупила права на показ нового сериала. При этом Бушнелл напишет сценарий для пилотной серии, а также станет исполнительным продюсером.

Скандал между Сарой Джессикой Паркер и Ким Кэтролл

Напомним, после того, как были завершены съемки 6-го сезона сериала, на экраны вышло 2 полнометражных фильма-продолжения под таким же названием – «Секс в большом городе». История четырех подруг пользовалась таким успехом, что продюсеры были намерены продолжать работу и снять 3-й полный метр. Однако этому неожиданно воспротивилась актриса Ким Кэтролл – исполнительница роли Саманты.

Она пояснила, что в своем возрасте – 61 год – хочет закончить сниматься в сериале и перевернуть эту страницу.

Впрочем, как утверждают инсайдеры, Ким Кэтролл просто осталась недовольна размером гонорара, который ей предложили за съемки в продолжении «Секса…». Она решила, что получать намного меньше, чем Сара Джессика Паркер, это ниже ее достоинства. К этому добавился отказ продюсеров увеличить экранное время ее героини.

К тому времени, как официальные переговоры завершились категорическим отказом Ким, актриса успела насмерть разругаться с Сарой Джессикой Паркер. Ким назвала знаменитую актрису «лицемеркой» в ответ на соболезнования, которые Сара Джессика Паркер выразила по поводу смерти брата Ким. Кэтролл это не понравилось, она поспешила заявить во всеуслышание, что Сара ей вовсе не подруга, а совсем наоборот.

Мы увидим Ким Бейсингер или Шэрон Стоун?

Так что Саманты, героини Ким, в продолжении «Секса…» уже не будет: в сценарий внесли изменения, согласно которым этот персонаж погибнет.

Кем заменят героиню Ким Кэтролл? По всей видимости – новой героиней в исполнении достаточно известной актрисы подходящего возраста. В списке имен претенденток – даже такие звезды, как Ким Бейсингер и Шэрон Стоун.

Что ж, грустно видеть, как «неразлучная» четверка нью-йоркских подружек распадается. Но еще печальнее наблюдать за тем, как взрослые, умудренные жизненным опытом, успешные актрисы не могут прийти к взаимопониманию и примирению, а продолжают оскорблять друг друга.

А нам остается только с нетерпением ждать продолжения нашумевшего сериала и предвкушать захватывающие приключения. Создатели проекта намекают на то, что в новых сериях речь пойдет о любви и дружбе, а также о браках и разводах, о детях и тяжелых утратах. И, конечно же, о сексе! Ведь в 50 лет жизнь «только начинается»…