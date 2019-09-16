Анна Калашникова – Прохору Шаляпину: «Я устала от грязи, которая льётся на меня с 2016 года»

Певица, модель, телеведущая Анна Калашникова ведет свою авторскую колонку на портале Teleprogramma.pro.

Добрый день, дорогие читатели Teleprogramma.pro. С вами снова я — певица и телеведущая Анна Калашникова. Несмотря на то, что хочется сделать колонку о прекрасном — свадьбе и детях, я снова вынуждена защищаться и снова хочу расставить все точки над «и» в своих отношениях с Прохором Шаляпиным.

На протяжении уже трех лет на меня льются тонны грязи от людей, которые, по-моему, «слышат звон, да не знают, где он». Что ж, начну по порядку.

В пятницу, 13 сентября, состоялось бракосочетание Ксении Собчак и Константина Богомолова. И теперь вся светская Москва обсуждает — в тренде ли теперь приезжать в ЗАГС на катафалке и насколько хорошо у невесты удался перфоманс «под Аллегрову».

Я же, гладя на это, заливалась слезами и вспоминала Прохора. Представляете, как хорошо бы смотрелся подобный автомобиль в случае нашего брака, особенно если учесть, что его прошлая супруга (Лариса Копенкина) в качестве свадебного подарка уже успела презентовать ему место на кладбище.

Несмотря на то, что история наша уже давно закончилась — ее последствия преследуют меня по сей день, причем в самом неприятном ключе. Например, не так давно Прохор привел свою предпоследнюю подружку (Татьяну Гудзеву) на ДНК-тест, а рядом посадил официальную даму сердца — Виталину Цымбалюк-Романовскую. Ничего вам не напоминает? В жизни Прохора такое уже было, только три года назад. Со мной.

Вы только вспомните: Прохор знал, что не является отцом моего ребенка. Более того, при моих родителях он утверждал, что ему все равно, чей это малыш — он будет воспитывать его как своего. На тот злосчастный эфир 2016 года я пришла в свадебном платье, потому что тема эфира должна была быть позитивной, про нашу свадьбу, а в итоге произошло то, что произошло.

Прохор выставил себя жертвой за большой гонорар, сразу же забыл про все свои обещания и, можно сказать, меня предал. Ранее он говорил, что на результаты ДНК ему плевать, он порвёт конверт, но в итоге ужаснулся, удивился и разыграл комедию.

Далее была целая череда эфиров, в которых мы разбирались кто прав, а кто виноват и расставили все точки над «и». Я никому не врала и не обманывала Прохора. Он все знал изначально. Этому есть куча доказательств и фактов, а также он сам в этом признался на всю страну. К тому же, прошу учесть и тот факт, что я потратила много ресурсов и денег на свадьбу, которая сорвалась и возвращать деньги мне никто не стал.

Что касается последнего эфира Прохора. Да, в этой ситуации ДНК-тест показал, что ребенок от Прохора. Кроме того, у Татьяны есть документы на ребенка, но и они вроде как поддельные… Так что в обозримом будущем ожидается новый ДНК-тест. И я уверена, что в этот раз будет доказано, что ребенок Гудзевой не от Прохора. Конечно же, будет скандал, увеличится рейтинг передачи Дмитрия Шепелева.

Я лично никому своего сына не навязывала. Прохор сам хотел принять участие в его жизни и принял. Что же касается Татьяны и ее малыша (Федора Прохоровича Шаляпина), то скажу коротко: если Прохор хочет воспитывать ребенка, пусть воспитывает и хватит уже этих тестов, но, я боюсь, что ему просто нравится быть жертвой женского коварства. Потому как ни один нормальный здравомыслящий мужчина не захочет оказаться в одной ситуации дважды. А если это все же происходит, то он либо дурак, либо сам этого пожелал.

Единственное, что меня хоть как-то извиняет — это то, что я правда влюбилась и доверилась этому человеку. Сейчас я, конечно, этой ошибки бы не допустила. А Татьяну мне правда очень и очень жаль. Последствия этого теста ей придется расхлебывать очень долго. Я, например, это делаю по сей день. И это несмотря на то, что я несколько лет счастлива в постоянных отношениях, а с Прохором конфликт уже давным-давно исчерпан.

Я желаю героям этой истории счастья, я во всем и всегда поддерживала Прохора, но пришло время и мне защищать своё честное имя. Я никого не обманывала и никогда не предавала. Я устала от всей грязи, которая льётся на меня с 2016 года. Я осознала свои ошибки и сделала выводы. Пусть каждый из нас будет счастлив в отношениях и создаст крепкие семьи. Участвовать в этом бреде я больше не хочу. Надеюсь, наша история будет поучительная и для моих поклонников.