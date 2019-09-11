Цымбалюк-Романовская не узнала кардинально сменившего имидж Прохора Шаляпина

Пианистка из Киева Виталина Цымбалюк-Романовская не узнала своего возлюбленного Прохора Шаляпина, который решился на кардинальную смену имиджа. В Instagram певец опубликовал кадр с новой прической.

«За 10 лет моего бессменного имиджа я всё-таки решился сменить причёску. Спасибо за мегапрофессионализм гениальному Александру Шевчуку и его команде. Саша много лет является бессменным стилистом самых крутых звёзд нашей страны», — заявил Прохор Шаляпин.

Интересно, что в комментариях под публикацией отметилась экс-супруга актера Армена Джигарханяна. «Не узнала», — написала она. Между тем Прохор Шаляпин решил продолжить разговор с любимой женщиной. Он спросил ее, купила ли она домой хлеба, потому что он возвращается без покупок и, судя по всему, хочет есть.

Пианистка из Киева предпочла вернуться к теме прически своего ненаглядного. «Зато какой красивый. Господи, за что мне такое счастье!» — заявила она.