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Цымбалюк-Романовская не узнала кардинально сменившего имидж Прохора Шаляпина

Музыкант теперь блистает перед публикой с новой прической.

Цымбалюк-Романовская не узнала кардинально сменившего имидж Прохора Шаляпина
Цымбалюк-Романовская не узнала Прохора Шаляпина/globallookpress.com

Пианистка из Киева Виталина Цымбалюк-Романовская не узнала своего возлюбленного Прохора Шаляпина, который решился на кардинальную смену имиджа. В Instagram певец опубликовал кадр с новой прической.

Прохор Шаляпин. Фото
Шаляпин решился на смену имиджа/instagram.com/shalyapin_official/

«За 10 лет моего бессменного имиджа я всё-таки решился сменить причёску. Спасибо за мегапрофессионализм гениальному Александру Шевчуку и его команде. Саша много лет является бессменным стилистом самых крутых звёзд нашей страны», — заявил Прохор Шаляпин.

Интересно, что в комментариях под публикацией отметилась экс-супруга актера Армена Джигарханяна. «Не узнала», — написала она. Между тем Прохор Шаляпин решил продолжить разговор с любимой женщиной. Он спросил ее, купила ли она домой хлеба, потому что он возвращается без покупок и, судя по всему, хочет есть.

Пианистка из Киева предпочла вернуться к теме прически своего ненаглядного. «Зато какой красивый. Господи, за что мне такое счастье!» — заявила она.

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Тэги:

Армен ДжигарханянВиталина Цымбалюк-РомановскаяПрохор Шаляпинсмена имиджа

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Цымбалюк-Романовская не узнала кардинально сменившего имидж Прохора Шаляпина
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