Экс-возлюбленная Шаляпина назвала его отношения с Цымбалюк-Романовской «фикцией»

Гостями очередного выпуска программы «На самом деле» стали Виталина Цымбалюк-Романовская, Прохор Шаляпин и экс-возлюбленная певца Татьяна Гудзева.

В студии бывшая пассия исполнителя заявила, что Шаляпин – отец ее ребенка. Более того, по словам Гудзевой, она до сих состоит в романтических отношениях с артистом, а его роман с Цымбалюк-Романовской – лишь «фикция». Татьяна уверяет, что дело лишь во внушительном состоянии известной пианистки.

Гудзева утверждает, что ранее она и Шаляпин сговорились. Молодые люди якобы придумали целую стратегию, чтобы певец мог завладеть сначала расположением Виталины, а затем уже и ее имуществом.

«Он мне сразу сказал, что она проходной билет к богеме. Когда я родила ребенка, он предложил прописать этого ребенка у нее в квартире», — отметила Татьяна.

Все эти слова слышала и Романовская, когда находилась за кулисами. Заявления экс-возлюбленной Шаляпина артистка назвала глупостью. Нужно сказать, что на любые слова о неверности Прохора Виталина реагировала невероятно спокойно.

«Я не заметила, что меня используют», — высказалась пианистка.

Когда в студии появился главный герой программы, то тут же заявил, что любит и уважает Цымбалюк-Романовскую. Эти слова полиграф подтвердил. Как и то, что Шаляпин за спиной у пианистки строит отношения с другими женщинами, включая Гудзеву.

Все гости студии ждали, когда, наконец, объявят результаты генетической экспертизы. Однако их отложили до следующего выпуска.