Гудзева выразила уверенность, что Цымбалюк держит Шаляпина мнимой беременностью

Бывшая возлюбленная певца уверена, что Виталина обманом привязала его к себе.

На днях бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина родила сына. Как уверяет Татьяна Гудзева, именно артист стал биологическим отцом малыша, но в этом есть сомнения как у самого Прохора, так и у Виталины Цымбалюк-Романовской.

Молодая мама считает, что певец обязательно признал бы ребенка, однако за время отношений его нынешняя пассия сумела привязать его к себе. По ее словам, у Цымбалюк-Романовской есть деньги, заработанные в браке с Арменом Джигарханяном, а также связи, с помощью которых она обещает посодействовать Шаляпину в карьере. Кроме того, Виталина могла объявить о собственной беременности.

«Общие знакомые мне сказали, что Виталина держит его беременностью. Якобы она сказала Прохору, что ждет ребенка от него. Думаю, она врет», – сообщила Гудзева «Комсомольской правде».

Ранее об отношениях певца и киевской пианистки рассказала нумеролог Арзу Кабарухина. По словам эксперта, пара сможет создать крепкую семью. Цымбалюк-Романовская действительно может родить Шаляпину ребенка, а возможно, даже двоих.

«Может вспыхнуть прекрасная любовь и продлиться очень долго», – цитирует нумеролога портал Teleprogramma.pro.

А как думаете вы, появятся у Виталины и Прохора общие дети?