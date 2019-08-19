Гудзева записала Шаляпина в свидетельство о рождении своего ребенка

Вокруг певца Прохора Шаляпина нарастает новый скандал с отцовством. Его бывшая возлюбленная Татьяна Гудзева, родившая сына месяц назад, уверяет, что он является отцом ребенка. Женщина требует от артиста финансовой помощи, но тот согласился дать деньги только если она докажет произошедшее ДНК-тестом.

Хоть Шаляпин и встречается сейчас с пианисткой Виталиной Цимбалюк-Романовской, Гудзева уверяет, что он ведет двойную жизнь, и с ней у него тоже довольно теплые взаимоотношения. Были до недавнего времени. Сначала якобы певец пообещал дать два миллиона рублей на роды, но потом стал требовать ДНК-тест.

Татьяна все равно указала Прохора в свидетельстве о рождении ребенка в качестве отца, а самого мальчика назвала Федором Шаляпиным.

«По закону, мать может записать своего ребенка без участия отца на кого угодно, — цитирует реакцию певца «Комсомольская правда». — Но нужно получить вторую бумагу о признании отцовства. Я пока не хочу получать это свидетельство. Если Татьяна сделает ДНК, я пойму, что это мой сын, только тогда буду помогать ребенку».

А, тем временем, Цимбалюк-Романовская тоже готовится подарить Шаляпину ребенка. Наличие малыша Федора пианистку очень раздражает. Ранее Гудзева жаловалась, что Виталина засыпает ее угрозами.