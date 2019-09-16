ЗВЕЗДЫ

Эппле, Безрукова и Довлатова пожаловались, что не попали на свадьбу Собчак

Актрисы отметили, что телеведущая не позвала их на собственное торжество.

Эппле, Безрукова и Довлатова пожаловались, что не попали на свадьбу Собчак
Фото: https://www.instagram.com/p/B1GpDudoIgM/

Актрисы Жанна Эппле, Ирина Безрукова и Алла Довлатова пожаловались, что не смогли стать свидетельницами бракосочетания Ксении Собчак и Константина Богомолова. Об этом женщины рассказали в Instagram. Они отметили, что на днях приняли участие в передаче «Звезды сошлись», где обсудили детали праздника.

«Здесь много еще наших друзей. Здесь собрались все, кто не попал на свадьбу Ксении Собчак. Нас просто не пригласили. Но мы и не сильно расстроились, да? Но я в черном, как велела Ксюша Собчак. Тренд!» — высказались женщины.

Чуть позже актрисы произнесли поздравительные речи для новоиспеченной супруги и отметили, что, на самом деле, рады за нее.

Напомним, на прошлой неделе главными ньюсмейкерами стали Ксения Собчак и Константин Богомолов. Они приковали к себе многочисленное внимание россиян креативным бракосочетанием: приехали молодожены в катафалке, а на банкете Собчак станцевала эротический танец, который до сих обсуждают.

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Тэги:

Алла ДовлатовагостиЖанна ЭпплеИрина Безруковасвадьба Ксении Собчак

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Эппле, Безрукова и Довлатова пожаловались, что не попали на свадьбу Собчак
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