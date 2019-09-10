Кравец заявила в эфире ток-шоу, что Шаляпин к ней приставал

По словам светской львицы, певец просил познакомить его с влиятельными людьми.

В последнем выпуске ток-шоу «На самом деле» ведущий Дмитрий Шепелев и эксперты пытались распутать историю, героями которой стали Виталина Цымбалюк-Романовская, Прохор Шаляпин, а также его бывшая возлюбленная Татьяна Гудзева.

Во время программы не раз говорили, что исполнитель, несмотря на серьезные чувства к Виталине, вовсе не верен ей. Такого же мнения придерживается и светская львица Алена Кравец. Когда она появилась в студии, то тут же заявила, что Шаляпин и за ней пытался ухаживать.

«Хочу раскрывать тебе глаза на этого человека. Ты знаешь, он и ко мне приставал», — высказалась Кравец.

Она отметила, что певец просил познакомить его с влиятельными людьми, интересовался имуществом светской львицы. Как сказала Алена, «у Прохора со всеми любовь».

Напомним, Татьяна Гудзева заявила, что Шаляпин – отец ее новорожденного ребенка. Сам же исполнитель это отрицает. Поставить точку в таком вопросе должен ДНК-тест, результаты которого объявят в следующем выпуске программы.