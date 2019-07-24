У Шаляпина и Цымбалюк-Романовской может появиться совместный ребенок

Это мнение нумеролога Арзу Кабарухиной. При этом она отметила, что паре выпадает нелегкая судьба.

Вокруг Прохора Шаляпина и Виталины Цымбалюк-Романовской ходит множество слухов. Их отношения волнуют окружающих, многие не верят в искренность чувств пары, кто-то, наоборот, пытается защитить кумиров.

Нумеролог Арзу Кабарухина уверена, что они смогут построить семью, несмотря на новости о расставании. В их паре даже появятся дети, одного ребенка Виталина точно сможет родить от возлюбленного.

По словам эксперта, Цымбалюк-Романовская – человек, который обладает глубокой душой. На ее долю выпало много испытаний, но это не конец. Сложным станет наступающий год, Виталине исполнился в декабре 41, а следующий виток трудностей стоит ждать к 43-м годам.

У Прохора Шаляпина тоже не все просто. Возможно, он отрабатывает кармические долги, но несмотря на это, у пары есть шанс.

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«Может вспыхнуть прекрасная любовь и продлиться очень долго. Эта пара может дать детей — по крайней мере, одного точно», — уверена Кабарухина.

Причин для ссор у Прохора и Виталины тоже много. Цифры указывают, что оба злопамятны и неаккуратно брошенная фраза может впоследствии стать причиной для серьезного конфликта, сообщает Пятый канал.